Zelenskiy ve Macron 1 Aralık'ta Paris'te: Adil ve Kalıcı Barış Görüşmesi

Zelenskiy ve Macron 1 Aralık'ta Paris'te Buluşuyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 1 Aralık'ta Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya gelecek.

Macron'un ofisinden yapılan açıklamada, İsviçre'nin Cenevre kentinde ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmaya yönelik 28 maddelik planına ilişkin görüşmelerin ardından, iki liderin adil ve kalıcı bir barış planının şartları üzerinde başlıkları ele alacağı bildirildi.

Zelenskiy'nin diplomasi trafiği

Vladimir Zelenskiy, ülkesinin Rusya ile savaşı sürecinde Batılı ülkelerle sürdürdüğü yoğun diplomasi kapsamında bu görüşmeye hazırlanıyor. Görüşmede, barış şartları, güvenlik garantileri ve uluslararası destek konularının öncelikli başlıklar arasında olması bekleniyor.

Önceki ziyaret ve savunma ortaklığı

Zelenskiy, 17 Kasım'da Fransa'ya gerçekleştirdiği son ziyarette Paris'teki Villacoublay Askeri Üssü'nde Emmanuel Macron ile bir araya gelmiş ve Fransız savunma sanayii temsilcileriyle görüşmüştü. Liderlerin toplantısının ardından Fransa ve Ukrayna arasında yaklaşık 100 adet Rafale savaş uçağı, yeni nesil SAMP/T hava savunma sistemleri, GMF 300 radarları ve insansız hava araçları (İHA) platformları satın alımını içeren 10 yıllık savunma ortaklığına dair niyet mektubu imzalanmıştı.

