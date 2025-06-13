Zerzevan Kalesi'nde 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Coşkusu

Diyarbakır'da Tarihi Bir Festival

Diyarbakır'ın büyüleyici tarihi mekânlarından biri olan Zerzevan Kalesi, 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali ile 3 bin yıllık geçmişini sanatsal bir görkemle taçlandırdı. Roma İmparatorluğu döneminde askeri yerleşim olarak kullanıldığı bilinen bu tarihi kale, now UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alıyor.

Organizasyon ve Destekçiler

Festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde, Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Dicle Üniversitesi, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve diğer birçok kurumun katkılarıyla gerçekleştirildi.

Sanatsal Etkinlikler

Etkinlik sırasında, Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü tarafından kalede çıkarılan eserlerden ilham alınarak hazırlanan takılar, şık bir defileyle sergilendi. Mersin Devlet Opera ve Balesi ise "Yerelden Evrensele Ünlü Eserlerden Seçmeler" adlı konserle izleyicilere unutulmaz bir deneyim sundu. 90 kişilik kadro, klasik opera aryaları, Türk bestecilere ait eserler ve etkileyici bale performanslarıyla sahne aldı.

Uzman Görüşleri ve Katılımcıların Düşünceleri

Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürü Serbülent Biçer ve orkestra şefi Aytuğ Ülgen tarafından hazırlanan bu görkemli etkinlik, sanatseverler için büyük bir anlam taşıdı. Festival hakkında değerlendirmelerde bulunan Zerzevan Kalesi kazı heyeti başkanı Prof. Dr. Aytaç Coşkun, kalenin askeri yerleşim geçmişinin yanı sıra sanatla iç içe olduğunu vurgulayarak, "Son dönemlerde kazılarda flüt bulduk. Bu eser burada sanatın da olduğunu gösteriyor." dedi.

Sanatın Geleneksel Sarmalı

Prof. Dr. Coşkun, ayrıca Zerzevan Kalesi'nde sanatın ve arkeolojinin bir arada var olduğunu ve daha birçok etkinliklerin devam edeceğini belirtti. Oyuncu Volkan Severcan da festivalin coşkusunu paylaşarak, "Diyarbakır halkını çok seviyoruz. Atmosferi çok güzel ve bu kadar seyirci olacağını tahmin etmiyordum," ifadelerini kullandı.

Öne Çıkan Davetliler

Festivale Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, Çınar Kaymakamı Zikrullah Erdoğan ve diğer davetliler katıldı. Bu etkinlik, tarihi bir mekanda sanatın muhteşem buluşmasını temsil etti.

Diyarbakır'da, Roma İmparatorluğu döneminde "askeri yerleşim" olarak kullanılan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde, opera ve bale festivali gerçekleştirildi. Mersin Devlet Opera ve Balesince (MDOB) "Yerelden Evrensele Ünlü Eserlerden Seçmeler" adlı rejili konserin sahnelendiği festivalde, 90 kişilik kadro tarafından klasik opera aryaları, Türk bestecilere ait eserler ve bale performansları yer aldı.

Diyarbakır'da, Roma İmparatorluğu döneminde "askeri yerleşim" olarak kullanılan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde, opera ve bale festivali gerçekleştirildi. Mersin Devlet Opera ve Balesince (MDOB) "Yerelden Evrensele Ünlü Eserlerden Seçmeler" adlı rejili konserin sahnelendiği festivalde, 90 kişilik kadro tarafından klasik opera aryaları, Türk bestecilere ait eserler ve bale performansları yer aldı.