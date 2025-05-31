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Zerzevan Kalesi'nde 'Yıldızlar Altında Bilim ve Sanat' Etkinliği

3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde düzenlenen etkinlikte öğrenciler piyano dinletisi sundu ve gökyüzü gözlemi yaptı.

Yayın Tarihi: 31.05.2025 21:28
Güncelleme Tarihi: 31.05.2025 21:28
Zerzevan Kalesi'nde 'Yıldızlar Altında Bilim ve Sanat' Etkinliği

Zerzevan Kalesi'nde Bilim ve Sanat Buluşması

Diyarbakır'da bulunan 3 bin yıllık tarihi Zerzevan Kalesi', Roma İmparatorluğu döneminde 'askeri yerleşim' olarak kullanılmıştır. Şimdi ise bu tarihî mekan, 'Yıldızlar Altında Bilim ve Sanat' etkinliği ile yeniden hayat buldu.

Etkinliğin Detayları

Etkinlik, Yenişehir Bilim ve Sanat Merkezi müzik öğretmeni Dilan Atabay Geçkin ile Silvan Bilim ve Sanat Merkezi fen bilimleri öğretmeni Azad Kırtay öncülüğünde düzenlendi. Öğrenciler, piyano dinletisi ile misafirlere müzik ziyafeti sundu ve ardından teleskoplarla gökyüzünü gözlemleyerek yıldızlar ve gezegenler hakkında bilgi sahibi oldular.

Katılımcıların Düşünceleri

Etkinliğe katılan çocuklar ve aileleri, tarihi mekanda müziğin keyfini çıkarırken aynı zamanda doğanın ve evrenin güzelliklerini yakından inceleme fırsatı buldular. Çınar Kaymakamı Zikrullah Erdoğan, etkinliklerin her geçen gün artarak devam edeceğini belirtti. "Kültürel ve sanatsal etkinlikler bu bölgenin tanıtımı için büyük önem taşıyor," dedi.

Özgüven ve Başarı

Müzik öğretmeni Dilan Atabay Geçkin, etkinliğin amacının velileri ve öğrencileri yıldızların altında bilim ve sanat ile buluşturmak olduğunu ifade etti. Geçkin, tarih ile sanatı birleştiren bu tür mekânların çocuklar için özgüven artırıcı bir etki sağladığını vurguladı. "Etkinlik sürecinde çok güzel geri dönüşler alıyoruz ve çocukların bu deneyimi yaşaması en büyük hedefimiz," diye ekledi.

Diyarbakır'da, Roma İmparatorluğu döneminde "askeri yerleşim" olarak kullanılan 3 bin yıllık...

Diyarbakır'da, Roma İmparatorluğu döneminde "askeri yerleşim" olarak kullanılan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde, öğrenciler tarafından piyano dinletisi sunuldu, teleskopla gökyüzü gözlem etkinliği gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da, Roma İmparatorluğu döneminde "askeri yerleşim" olarak kullanılan 3 bin yıllık...

Diyarbakır'da, Roma İmparatorluğu döneminde "askeri yerleşim" olarak kullanılan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde, öğrenciler tarafından piyano dinletisi sunuldu, teleskopla gökyüzü gözlem etkinliği gerçekleştirildi.

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