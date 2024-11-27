Zeugma Mozaik Müzesi'nde Ziyaretçi Rekoru: 442 Bin

Zeugma Mozaik Müzesi'nde Ziyaretçi Rekoru

Gaziantep'te bulunan Zeugma Mozaik Müzesi, 2023 yılı itibarıyla tüm zamanların ziyaretçi rekorunu kırarak 442 bin ziyaretçiye ulaştı. Gaziantep Valisi Kemal Çeber, bu önemli başarıyı sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Rekor Ziyaretçiler Sırasıyla Geldi

Vali Çeber, müzenin kent için taşıdığı önemi vurgulayarak, "Zeugma Mozaik Müzemiz, bu sene henüz bitmeden tüm zamanların ziyaretçi rekorunu kırdı. 9 Eylül 2011 tarihinde açılan müze, ülkemizin en büyük mozaik teşhir alanına sahip olup, yıllık olarak 25 Kasım tarihi itibarıyla 442 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı," dedi.

Müzenin sürekli artan ziyaretçi sayısı, Gaziantep'in zengin kültürel mirasını bir kez daha gözler önüne seriyor. Vali Çeber, "Bu şehir, zengin kültürüyle adından söz ettirmeye devam edecek," ifadelerini kullanarak, şehrin turizm potansiyeline olan inancını dile getirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.