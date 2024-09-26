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Zeybekci: 22 Yıllık Hizmet Destanı Yazmaya Devam Edeceğiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci, Zonguldak'ta yaptığı konuşmada hizmetkar olma niyetlerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 21:04
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 21:04
Zeybekci: 22 Yıllık Hizmet Destanı Yazmaya Devam Edeceğiz

Zeybekci, Zonguldak'ta Partisinin Vizyonunu Paylaştı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, partisinin Zonguldak İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda önemli mesajlar verdi. Zeybekci, yaptığı konuşmada, "Ülkemize, milletimize sadece hizmetkar olacağız. Bu niyet ve anlayışla 22 yıllık bir hizmet destanı yazmış olan partiyiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Buluşmaları Programı Kapsamında Ziyaretler

Zeybekci, "Türkiye Buluşmaları" kapsamında Zonguldak'a gerçekleştirilen etkinliklerde, yerel iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi. Toplantının ardından Zonguldak Valiliği'ni de ziyaret eden Zeybekci, Vali Osman Hacıbektaşoğlu ile görüştü.

Esnafla Bir Araya Geldi

Bölgedeki simit fırınını ziyaret eden Zeybekci, vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafları çektirdi. Ayrıca, burada simit ikramında bulunarak halkla iç içe olduğunu gösterdi.

Hizmetkar Olmanın Anlamı

Zeybekci, konuşmasında, hizmetkar olmanın Allah'ın bir lütfu olduğunu ifade ederek, "Bugüne kadar, 'Dağdaki çobanın oyu ile benim oyum bir mi olacak?' gibi ahlaksız bir zihniyet içinde asla olmadık. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olduğu gibi 2024 yerel seçimlerinde de milletimizin iradesine saygı göstereceğiz" dedi.

Ekonomik Hedefler

Türkiye'nin ekonomisinin sağlıklı bir büyüme gösterdiğine işaret eden Zeybekci, "İstihdama ve ihracata dayalı büyüme son derece sağlıklıdır. Yüzde 6 ve üzerinde büyümemiz gerekiyor ki işsizlik oranını düşürebilelim" şeklinde konuştu.

Gelecek Hedefleri

Zeybekci, "Dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi arasına gireceğiz ve bu hedefimize ulaşana kadar durmayacağız" dedi. Daha sonrasında il başkanlığında mevcut ve eski yöneticilerle bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Gençlerle Buluşma

Ziyaretlerini Maden Müzesi'nde düzenlenen bir "Gençlik Buluşması" ile sürdüren Zeybekci, gençlerle bir araya gelerek ilginç sohbetler gerçekleştirdi.

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