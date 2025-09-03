DOLAR
Zeybekci'den Kilis'te: 'Bu ülkenin emanetine ihanet etmeyiz' — Türkiye Yüzyılı Buluşmaları

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Kilis'te 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nda milletin emanetine asla ihanet edilmeyeceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 15:31
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 15:31
Zeybekci'den Kilis'te: "Bu ülkenin emanetine ihanet etmeyiz"

Kilis — Polisevi Konferans Salonu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Kilis Valisi Tahir Şahin'i ziyaretinin ardından Polisevi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" toplantısında konuştu.

"Birileri gibi emanete ihanet eden bir yapımız hiç olmadı. Bu ülkenin, bu milletin bize emanet ettiğine ne ihanet ederiz, ne de ihanet ettiririz."

Zeybekci, parti olarak Türkiye'nin her yerinde hizmet aşkıyla çalıştıklarını ve ülkeyi her zaman daha ileri taşımak için mücadele ettiklerini söyledi. Konuşmasında ayrıca, "Birileri gibi yüz kızartıcı suçumuz hiç olmadı." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında da konuşan Zeybekci, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletin gönlünde taht kurduğunu" belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yolda herkesin elini sıkacak, her bireye dokunacağız. Biz arkamızdaki, yanımızdaki eserlerimizi şu andaki projelerimizi zaten öne koyacağız ve diyeceğiz ki biz yaptık, ve yine biz yapıyoruz. Biz çözeceğiz, Recep Tayyip Erdoğan yapacak yine. Rabbim inşallah bir dönem daha bu memlekete, bu millete, bu ülkeyi hizmet etmeyi nasip etsin ona."

Programa, AK Parti Genel Merkez Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı İlknur Denizli, AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, AK Parti Kilis İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı ile partililer katıldı.

