Zeybekci: Türkiye Savunma Sanayinde Artık Durdurulamaz Bir Güç

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci, Türkiye'nin Gücünü Vurguladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, partisinin Karaman İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin savunma sanayisinde kaydettiği gelişmelere dikkat çekti. Zeybekci, "Birilerinden silah dilenen Türkiye'den nerelere geldik?" diyerek, artık savunma alanında durdurulamaz bir seviyeye ulaştığımızı ifade etti.

31 Mart 2024 Seçimleri ve Hedefler

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 15 Temmuz Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Karaman 8. Olağan İl Kongresi'nde Zeybekci, 31 Mart 2024 seçimlerinde birçok ilin kaybedildiğini ancak AK Parti'nin her zaman milletin iradesine saygı duyduğunu vurguladı. "Parti olarak muhalefetin hayalini dahi kuramayacağı projeleri hayata geçirdik," diyen Zeybekci, öz güvenin artması gerektiğini dile getirdi.

Birlik ve Beraberlik Mesajı

Zeybekci, bölgedeki her olayın Türkiye'yi hedef aldığını belirterek, "Bin yıldır Haçlı seferlerini düzenleyenler, şimdi kendi güçlerini sahada göremediği için maşalarını kullanıyorlar," dedi. Türk İslam coğrafyasının çadır direği olarak Türkiye’yi tanımlayan Zeybekci, geçmişteki eserlerin önemini de vurguladı.

Savunma Sanayinde Zirveye Çıkış

Son olarak, Türkiye'nin savunma sanayiinin geldiği noktayı özetleyen Zeybekci, "Dünyada aynı anda 31 savaş gemisini inşa eden tek ülkeyiz. Dünya SİHA ve İHA pazarının %65'i şu anda Türkiye'nin," bilgisini verdi. Baykar'ın geçtiğimiz hafta, İtalyan bir havacılık şirketini satın almasının altını çizen Zeybekci, bu gelişmelerin Türkiye'nin gücünü artırdığını belirterek, "Artık bizi durduramazlar. Daima büyük ve güçlü olacağız," sözleriyle konuşmasını sona erdirdi.

AK Parti Karaman 8. Olağan İl Kongresi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 15 Temmuz Konferans Salonunda düzenlendi. Kongreye partililer katıldı.

AK Parti Karaman 8. Olağan İl Kongresi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 15 Temmuz Konferans Salonunda düzenlendi. Kongreye partililer katıldı.