DOLAR
35,36 0%
EURO
36,47 0%
ALTIN
2.999,46 0%
BITCOIN
3.466.673,33 0,56%

Zeybekci: Türkiye Savunma Sanayinde Artık Durdurulamaz Bir Güç

Zeybekci, Karaman'da yaptığı konuşmada Türkiye'nin savunma sanayisindeki ilerlemenin durdurulamaz hale geldiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 18:15
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 18:24
Zeybekci: Türkiye Savunma Sanayinde Artık Durdurulamaz Bir Güç

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci, Türkiye'nin Gücünü Vurguladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, partisinin Karaman İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin savunma sanayisinde kaydettiği gelişmelere dikkat çekti. Zeybekci, "Birilerinden silah dilenen Türkiye'den nerelere geldik?" diyerek, artık savunma alanında durdurulamaz bir seviyeye ulaştığımızı ifade etti.

31 Mart 2024 Seçimleri ve Hedefler

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 15 Temmuz Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Karaman 8. Olağan İl Kongresi'nde Zeybekci, 31 Mart 2024 seçimlerinde birçok ilin kaybedildiğini ancak AK Parti'nin her zaman milletin iradesine saygı duyduğunu vurguladı. "Parti olarak muhalefetin hayalini dahi kuramayacağı projeleri hayata geçirdik," diyen Zeybekci, öz güvenin artması gerektiğini dile getirdi.

Birlik ve Beraberlik Mesajı

Zeybekci, bölgedeki her olayın Türkiye'yi hedef aldığını belirterek, "Bin yıldır Haçlı seferlerini düzenleyenler, şimdi kendi güçlerini sahada göremediği için maşalarını kullanıyorlar," dedi. Türk İslam coğrafyasının çadır direği olarak Türkiye’yi tanımlayan Zeybekci, geçmişteki eserlerin önemini de vurguladı.

Savunma Sanayinde Zirveye Çıkış

Son olarak, Türkiye'nin savunma sanayiinin geldiği noktayı özetleyen Zeybekci, "Dünyada aynı anda 31 savaş gemisini inşa eden tek ülkeyiz. Dünya SİHA ve İHA pazarının %65'i şu anda Türkiye'nin," bilgisini verdi. Baykar'ın geçtiğimiz hafta, İtalyan bir havacılık şirketini satın almasının altını çizen Zeybekci, bu gelişmelerin Türkiye'nin gücünü artırdığını belirterek, "Artık bizi durduramazlar. Daima büyük ve güçlü olacağız," sözleriyle konuşmasını sona erdirdi.

AK Parti Karaman 8. Olağan İl Kongresi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 15 Temmuz Konferans...

AK Parti Karaman 8. Olağan İl Kongresi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 15 Temmuz Konferans Salonunda düzenlendi. Kongreye partililer katıldı.

AK Parti Karaman 8. Olağan İl Kongresi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 15 Temmuz Konferans...

AK Parti Karaman 8. Olağan İl Kongresi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 15 Temmuz Konferans Salonunda düzenlendi. Kongreye partililer katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Yapı Kredi'den 2025 Müjdesi: 2500 TL Ek Ödeme Şansı

O ilde 55.000 TL’ye Ev Sahibi Olma Fırsatı

Doğuda Batıya Zam Furyası: Ekmeğe Yüzde 25 Zam Geldi!

2025 MTV Artışında Bankalardan Büyük Destek! 6 Bankadan Taksit İmkanları Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Su Birikintisi Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
2
Uygur: Türkiye Yüzyılı Destanını Birlikte Yazacağız
3
Ayla Algan Vefatının Birinci Yılında Üsküdar'da Anıldı
4
Giresun'da Olimpik Havuzda Karbonmonoksit Zehirlenmesi Soruşturması Başlatıldı
5
AK Parti Siirt Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi Yapıldı
6
İngiltere'de Cansız Bedeni Bulunan Türk Akademisyen Orhan Ekren İzmir'de Defnedildi
7
İsrail, 2024'te Gazze'de 966 Caminin Yıkıldığını Açıkladı

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor

2025 MTV Artışında Bankalardan Büyük Destek! 6 Bankadan Taksit İmkanları Açıklandı

Denizbank'tan 2025'e Özel Kampanyası: Her adım bedava olacak

Asgari Ücretli Çalışanlara Sosyal Destek Müjdesi: 2025'te Ödenecek

Doğuda Batıya Zam Furyası: Ekmeğe Yüzde 25 Zam Geldi!

Çift Katlı Ev ve Tarım Arazisi Uygun Fiyata Satışta!

O ilde 55.000 TL’ye Ev Sahibi Olma Fırsatı

Yapı Kredi'den 2025 Müjdesi: 2500 TL Ek Ödeme Şansı

Emeklilere Yeni Destek: Ücret Sadece 1 TL Olacak

Yemek Kartları Restoranlarla Sınırlı! Çalışanları Endişelendiriyor

ŞOK’ta Deterjanda Yüzde 35 İndirim! Fiyatlar 40 TL’ye Düştü