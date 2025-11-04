Zeytin Odunundan Mutfak Gereçleri Burhaniye Pazarı'nda İlgi Gördü

İzmir'in Bergama ilçesine bağlı Oruçlar Mahallesi'nde yaşayan 34 yaşındaki Musa Bozkurt, eskiden yakacak olarak değerlendirilen zeytin odunlarını mutfak gerecine dönüştürdü. Ürettiği ürünler Burhaniye Pazarı'nda yoğun ilgi gördü.

Üretim Süreci ve Ürünler

Evindeki bir odayı atölyeye çeviren Bozkurt, budama sırasında elde edilen zeytin dallarını kullanarak kaşık, kepçe, spatula, havan ve kesme tahtası gibi mutfak araçları üretiyor. Bozkurt, zeytin ağacının bakteri barındırmadığını belirterek ürünlerin rağbet gördüğünü ifade etti.

Pazarlama ve Fiyatlandırma

Bozkurt, ürünlerini Edremit Körfezindeki pazarlarda sattığını ve satış fiyatlarının 50 lira ile 200 lira arasında değiştiğini söyledi. "İşimi severek yapıyorum," diyen Bozkurt, zeytin odununun artık sadece odun değil, değerli bir hammadde haline geldiğini vurguladı.

"Yöremizde çok miktarda zeytin ağacı bulunmaktadır. Zeytinde budama sırasında kesilen dallar odun olarak kullanılıyordu. Son zamanlarda biz bunlardan mutfak gereçleri yapmaya başladık," dedi.

MUSA BOZKURT