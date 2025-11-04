Zeytin Odunundan Mutfak Gereçleri Burhaniye Pazarı'nda İlgi Gördü

Bergama Oruçlar'da yaşayan Musa Bozkurt, zeytin odunlarından yaptığı kaşık, spatula, havan ve kesme tahtalarını Burhaniye Pazarı'nda 50-200 lira arasında satıyor.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 15:59
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 15:59
Zeytin Odunundan Mutfak Gereçleri Burhaniye Pazarı'nda İlgi Gördü

Zeytin Odunundan Mutfak Gereçleri Burhaniye Pazarı'nda İlgi Gördü

İzmir'in Bergama ilçesine bağlı Oruçlar Mahallesi'nde yaşayan 34 yaşındaki Musa Bozkurt, eskiden yakacak olarak değerlendirilen zeytin odunlarını mutfak gerecine dönüştürdü. Ürettiği ürünler Burhaniye Pazarı'nda yoğun ilgi gördü.

Üretim Süreci ve Ürünler

Evindeki bir odayı atölyeye çeviren Bozkurt, budama sırasında elde edilen zeytin dallarını kullanarak kaşık, kepçe, spatula, havan ve kesme tahtası gibi mutfak araçları üretiyor. Bozkurt, zeytin ağacının bakteri barındırmadığını belirterek ürünlerin rağbet gördüğünü ifade etti.

Pazarlama ve Fiyatlandırma

Bozkurt, ürünlerini Edremit Körfezindeki pazarlarda sattığını ve satış fiyatlarının 50 lira ile 200 lira arasında değiştiğini söyledi. "İşimi severek yapıyorum," diyen Bozkurt, zeytin odununun artık sadece odun değil, değerli bir hammadde haline geldiğini vurguladı.

"Yöremizde çok miktarda zeytin ağacı bulunmaktadır. Zeytinde budama sırasında kesilen dallar odun olarak kullanılıyordu. Son zamanlarda biz bunlardan mutfak gereçleri yapmaya başladık," dedi.

MUSA BOZKURT

MUSA BOZKURT

MUTFAK GEREÇLERİ

İLGİLİ HABERLER

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce Üniversitesi'nden 10 Öğrenci Projesine ÜNİDES Desteği
2
Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek
3
Samsun’da Muradiye Terzi’yi Öldüren Murat Demir’e Ağırlaştırılmış Müebbet
4
Edirne'de Beklenen Yağmur Başladı — Hava 13 Dereceye Düştü
5
Bakan Yaşar Güler Konya'da: 8'inci Savunma Sanayisi Tedarikçi Buluşmaları'na Katıldı
6
Tokat'ta İki Trafik Kazası: 2'si Polis, 8 Yaralı

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?