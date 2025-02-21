Zeytinburnu'nda Akaryakıt İstasyonunda Yangın Kontrol Altına Alındı

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde, bir akaryakıt istasyonunda yangın çıktı. Maltepe Mahallesi Davutpaşa Çiftehavuzlar Caddesi ile Litros Yolu kesişiminde yer alan akaryakıt istasyonunun market kısmında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi.

Yangın, yaklaşık 300 metrekare kapalı alana sahip olan iki katlı marketin giriş katında başladı ve kısa sürede marketin tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevre ilçelerden gelen destek ekiplerin de katkısıyla, yangın tankerlerin olduğu bölgeye sıçramadan kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardından, itfaiye ekipleri bir süre duman tahliyesi gerçekleştirdi.

Yangın sebebiyle iş yerinde önemli hasar oluştu. Olayın çıkış nedeni ise yapılacak araştırmalarla belirlenecek.

İstanbul Zeytinburnu’nda bir akaryakıt istasyonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul Zeytinburnu’nda bir akaryakıt istasyonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.