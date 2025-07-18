Zeytinburnu'nda İBB'nin Kurban Bağış Konserve Dağıtımı Gerçekleşti

Zeytinburnu'nda İBB’nin Önemli Sosyal Yardım Faaliyeti

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İstanbul Vakfı, Zeytinburnu'nda "2025 Kurban Bağış Kampanyası Konserve Dağıtımı" etkinliği düzenledi. Bu anlamlı organizasyonda, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, vakfın iyilik misyonuna dair önemli açıklamalarda bulundu.

Yardımseverlik Anlayışıyla İyilik Yayılıyor

Başkan Vekili Aslan, İBB olarak 2019 yılından bu yana sosyal yardıma ihtiyaç duyan ailelerin yanında olmaya gayret ettiklerini ifade etti. Aslan, "Hayırsever yurttaşlarımızın bağışlarıyla, hijyenik koşullarda ve İslami kurallara uygun bir şekilde kurban kesimi gerçekleştiriyoruz. Bu kurbanlardan elde edilen etler, konserve haline getirilerek ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. Alan elin veren eli görmediği bir süreci yaşatıyoruz" dedi.

Aslan, 2020-2024 yılları arasında toplam 1 milyon ihtiyaç sahibi aileye İstanbul Vakfı aracılığıyla ulaştıklarını belirtti. Bu yılki kampanyada ise 62,5 milyon liranın üzerinde bağış toplandığını kaydederek, "3 bin 573 adet kurban hisse kesimi yapıldı. Elde edilen etlerden hazırlanacak konservelerle 56 bin ihtiyaç sahibi aileye bu yıl da ulaşmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Konserve Dağıtımı Başladı

Etkinliğin ardından, 50 bin konserve et, 4 bin ilikli kemik suyu ve 2 bin işkembe çorbası ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere koliler halinde yola çıkarıldı. Programda, Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, Avcılar Belediye Başkan Vekili Yüksel Can ve İstanbul Vakfı Genel Müdürü Aslı Bakan gibi önemli isimler de yer aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İstanbul Vakfı, kurban bağışı konserve dağıtım programı düzenledi. Programa İBB Başkan Vekili Nuri Aslan da katıldı.