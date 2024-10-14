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Zeytinburnu'nda Kavga Eden Sürücüye Yüksek Para Cezası

Zeytinburnu'nda kavga eden sürücüye 4 bin 392 lira para cezası kesildi.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 14:24
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 14:24
Zeytinburnu'nda Kavga Eden Sürücüye Yüksek Para Cezası

Zeytinburnu'nda Sürücüye Para Cezası Uygulandı

Zeytinburnu'nda bir araç sürücüsü, hafriyat tırının önünü keserek camına vurdu ve sürücüye hakaret etti. Bu eylem, 10 Ekim'de Ambarlar Köprüsü'nde gerçekleşti.

Olayın Detayları

Sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine, İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri hızlı bir şekilde harekete geçerek, olaya karışan kişiyi yakalamak için çalışmalara başladı.

Yakalanma ve Ceza Süreci

Yapılan araştırmalar neticesinde 34 GC 4579 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü C.G. tespit edilerek polis ekiplerince gözaltına alındı. Kendisine, Karayolları Trafik Kanunu'nun "görüşü engelleyen eşyaları olan araçları kullanmak" ve "zorunlu haller dışında trafiği tehlikeye atan davranışlar" maddeleri kapsamında toplam 4 bin 392 lira para cezası uygulandı.

Sürücü, Zeytinburnu Merkezefendi Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edilerek, adli işlem başlatılması için gerekli işlemler yapıldı.

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