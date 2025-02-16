Zeytinburnu'nda Sahte İçki Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Zeytinburnu'nda düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. 155 şişe sahte içki ve 190 litre etil alkol bulundu.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 10:49
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 10:54
Zeytinburnu'nda Sahte İçki Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Zeytinburnu'nda Şaşırtan Sahte İçki Operasyonu

Zeytinburnu'nda gerçekleştirilen bir sahte içki operasyonunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon, sahte içki ile mücadele kapsamında Yeşiltepe Mahallesi'ndeki bir depoda gerçekleşti.

Operasyon Detayları

Dün düzenlenen operasyon esnasında, şüpheliler G.Y. ve H.Ö. yakalandı. Yapılan aramada, 155 şişe sahte içki ile 190 litre etil alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Sahte içkiyle mücadele çalışmaları, toplum sağlığını korumak amacıyla titizlikle sürdürülmektedir.

Zeytinburnu'nda düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Zeytinburnu'nda düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

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