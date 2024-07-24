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Zeytinburnu'nda Silah ile İntihar Girişimi Engellendi

Zeytinburnu'nda eski eşinin evinin önünde intihar girişiminde bulunan kadını, polis memurları başarıyla engelledi.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 15:40
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 15:40
Zeytinburnu'nda Silah ile İntihar Girişimi Engellendi

Zeytinburnu'nda Dramatik Bir Olay

Zeytinburnu'nda, Veliefendi Mahallesi'nde yaşanan üzücü bir olayda, eski eşinin evinin önünde intihar girişiminde bulunan bir kadın, polis tarafından son anda kurtarıldı.

Tartışma Sonrası Gelişmeler

22 Temmuz Pazartesi akşamı, Merve G. isimli kadın, tartışmalı olduğu eski eşi Neçirvan A.'nın evinin önüne gelerek yüksek sesle bağırmaya başladı. Kadın, eline aldığı tabanca ile eski eşine tehditler savurduktan sonra, silahı kafasına dayayarak intihar girişiminde bulundu.

Polis Müdahalesi

Olay anında, çevredeki polis ekipleri Merve G.'yi sakinleştirmek için harekete geçti. Bir polis memuru, cesurca kadının üzerine atlayarak silahı elinden almayı başardı, böylece intihar girişimi engellenmiş oldu.

Gözaltı ve Yasal Süççürüm

Olayın ardından, Merve G. ve Neçirvan A. gözaltına alındı. İkili arasında daha önce yaşanan şikayetlerin de bulunduğu öğrenildi. Neçirvan A. hakkında herhangi bir işlem yapılmadan serbest bırakılırken, Merve G. hakkında 'silahla tehdit' ve 'Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet' suçlarıyla adli işlem başlatıldı. Merve G., daha sonra adliyeye sevk edildi.

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