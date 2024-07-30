Zeytinburnu'nda Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Tutuklama

Zeytinburnu'nda Silahlı Kavga

Zeytinburnu'nda meydana gelen silahlı kavga sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili yapılan soruşturma neticesinde, 1 zanlı tutuklandı.

Olayın Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 8 Temmuz'da Ziya Gökalp Mahallesi'nde yaşanan olaya dair bilgi topladı. M.K. isimli 25 yaşındaki genç, silahlı kavga sonucunda hayatını kaybetti.

İlk araştırmalarda, M.K.'nin olaydan önce O.B. adlı şüpheliyle alacak verecek meselesi yüzünden bir tartışma yaşadığı ve O.B.'yi darbettiği belirlendi. Bunun üzerine O.B. ve diğer şüpheliler, M.K.'nin iş yerine gelerek silah kullanarak saldırdıkları tespit edildi.

Şüphelilerin Yakalanması

Polis ekipleri, yapılan çalışmalar sonucunda olayda yer alan şüphelilerden B.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyet müdürlüğündeki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen B.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.