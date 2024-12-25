Zeytinburnu'nda Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Zeytinburnu'nda Makine Arızası ile Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Zeytinburnu önlerinde meydana gelen makine arızası nedeniyle sürüklenen bir tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Olayın Detayları

Sosyal medya üzerinden yapılan duyuruya göre, içerisinde 3 kişi bulunan ~10 metre boyundaki tekne, arıza nedeniyle sürüklendi. Kıyı Emniyeti, KEGM-4 hızlı tahlisiye botu ile müdahale ederek tekneyi yedekledi.

Kurtarma işleminin ardından, tekne emniyetle Ataköy Marina'ya yanaştırıldı. Bu olay, deniz trafiği güvenliği açısından önemli bir müdahale olarak değerlendirildi.

Zeytinburnu önlerinde makine arızası dolayısıyla sürüklenen tekne kurtarıldı.