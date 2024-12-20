Zeytinburnu'nda Televizyon Kanalına Saldırı: Zanlı Gözaltına Alındı

Zeytinburnu'nda Televizyon Kanalına Saldırı

Zeytinburnu'ndaki bir televizyon kanalı, bugün gerçekleşen rahatsız edici bir saldırının hedefi oldu. Saldırgan, kanalın iş yerindeki malzemelere zarar vererek olay yerinden kaçmaya çalıştı. Ancak İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu zanlı gözaltına alındı.

Olayın Gelişimi

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Halk TV'nin Zeytinburnu'ndaki binasına yapılan saldırı, 11.00 sıralarında Maltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Yapılan açıklamada, saldırganın kimliği belirlendi ve Y.P. olarak tespit edildi.

Şüphelinin Kayıtları ve Durumu

Olay sırasında çalışanlara yönelik hakaretlerde bulunduğu ve kanal malzemelerini hasara uğrattığı bildirilen Y.P., olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının kasten yaralama, güveni kötüye kullanma ve uyuşturucu bulundurma gibi suçlardan toplam 16 kaydı olduğu öğrenildi. Ayrıca, yakalandığı sırada alkollü olduğu tespit edildi.

Tahkikat Devam Ediyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, şüpheli hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiğini vurguladı. Olayın detaylarıyla ilgili yeni gelişmelerin takip edilmesi bekleniyor.