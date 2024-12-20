Zeytinburnu'nda Trafik Kazası: 3 Yaralı, 1'i Polis Memuru

Zeytinburnu'nda, bir otomobilin polis aracına çarpması sonucu 1'i polis memuru olmak üzere 3 kişi yaralandı. Kazanın meydana geldiği yer D-100 kara yolu yan yol olup, Edirne istikametine doğru ilerleyen 34 KFL 10 plakalı otomobil, Maltepe Mahallesi mevkisinde aynı istikamette seyreden ve yol kenarındaki benzinliğe girmeye çalışan polis aracına arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan polis aracı, benzinlik girişindeki uyarı levhalarına ve park halindeki başka bir araca vurdu. Kazaya karışan diğer otomobil ise bir kamyonete çarparak durabildi.

Kaza sonucunda 34 KFL 10 plakalı otomobildeki 2 kişi ile polis aracındaki memur yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili incelemelerin ardından araçlar kaza yerinden kaldırıldı.

Zeytinburnu'nda bir otomobilin polis aracına çarpması sonucu 1'i polis memuru 3 kişi yaralandı.

Zeytinburnu'nda bir otomobilin polis aracına çarpması sonucu 1'i polis memuru 3 kişi yaralandı.