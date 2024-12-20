DOLAR
35,19 0%
EURO
36,73 -0,07%
ALTIN
2.968,28 0,03%
BITCOIN
3.374.494,99 0,88%

Zeytinburnu'nda Trafik Kazası: 3 Yaralı, 1'i Polis Memuru

Zeytinburnu'ndaki trafik kazasında 1'i polis memuru olmak üzere 3 kişi yaralandı. Kazanın detayları ve yaralıların durumu haberde.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 23:39
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 23:43
Zeytinburnu'nda Trafik Kazası: 3 Yaralı, 1'i Polis Memuru

Zeytinburnu'nda, bir otomobilin polis aracına çarpması sonucu 1'i polis memuru olmak üzere 3 kişi yaralandı. Kazanın meydana geldiği yer D-100 kara yolu yan yol olup, Edirne istikametine doğru ilerleyen 34 KFL 10 plakalı otomobil, Maltepe Mahallesi mevkisinde aynı istikamette seyreden ve yol kenarındaki benzinliğe girmeye çalışan polis aracına arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan polis aracı, benzinlik girişindeki uyarı levhalarına ve park halindeki başka bir araca vurdu. Kazaya karışan diğer otomobil ise bir kamyonete çarparak durabildi.

Kaza sonucunda 34 KFL 10 plakalı otomobildeki 2 kişi ile polis aracındaki memur yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili incelemelerin ardından araçlar kaza yerinden kaldırıldı.

Zeytinburnu'nda bir otomobilin polis aracına çarpması sonucu 1'i polis memuru 3 kişi yaralandı.

Zeytinburnu'nda bir otomobilin polis aracına çarpması sonucu 1'i polis memuru 3 kişi yaralandı.

Zeytinburnu'nda bir otomobilin polis aracına çarpması sonucu 1'i polis memuru 3 kişi yaralandı.

Zeytinburnu'nda bir otomobilin polis aracına çarpması sonucu 1'i polis memuru 3 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Faizsiz Taşıt Kredisi: 250.000 TL'ye Kadar Avantajlı Fırsatlar Açıklandı

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bölücü Örgüt Açıklaması
2
21 Aralık 2024 Gündem Özeti: TBMM'den Uluslararası Görüşmelere
3
Çanakkale'de İlaçlama Makinesine Kaptırılan Kişi Hayatını Kaybetti
4
İstanbul'da Rehberler İçin Adalet Platformu'ndan İsias Otel Açıklaması
5
Tabii'nin Yeni Dizisi 'Gassal'ın Göz Alıcı Galası Gerçekleşti
6
İzmir Çeşme'de 39 Düzensiz Göçmen Yakalandı: 2 Şüpheli Tutuklandı
7
ABD'li Yetkili Barbara Leaf'ten Suriye Açıklamaları: 'Ödül Tutarsız'

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

Faizsiz Taşıt Kredisi: 250.000 TL'ye Kadar Avantajlı Fırsatlar Açıklandı

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!