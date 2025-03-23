Zeytinburnu'nda Yangın Paniği: İş Yeri Alev Alev Yandı

Zeytinburnu'nda Yangın Kontrol Altında

Zeytinburnu'nda, Yeşiltepe Mahallesi'nde yer alan 5 katlı bir binanın bodrum katındaki bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, bodrum kattaki koltuk kılıfı üretilen atölyede, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı başladı. Olayın ardından hızla müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına almak için hızla bölgeye intikal etti.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri de güvenlik önlemleri aldı. Yangın sonucu, atölyede önemli hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ise yapılacak olan incelemelerin ardından netlik kazanacak.