Zeytinburnu'nda Yangında Balkondan Atlayan Çocuk Yaralandı

Zeytinburnu'nda Yangın Paniği: 3 Katlı Binada Yaralanmalar

Zeytinburnu Beş Telsiz Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, birinci katta başlayarak kısa sürede büyüyerek ikinci ve üçüncü katlara yayıldı. Bina içerisindeki yoğun duman nedeniyle çıkış yolları tıkanınca, sakinler çatıya çıkmak zorunda kaldı.

Olay yerine ihbar edilen itfaiye ve sağlık ekipleri, yangına hızla müdahale etti. Ancak, bu esnada 16 yaşındaki bir çocuk, ikinci katın balkonundan atlamak zorunda kalarak yaralandı. Yaralı çocuk, sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangın nedeniyle binada hasar meydana gelirken, olay yerindekiler paniğe kapıldı. Sokakta bulunan esnaf Alemdar Polat, yangının çıkış anını görerek, "İkinci katta genç bir çocuk vardı. Komşular çarşaf açtı, onun üzerine atladı. 1-2 kırığı, çıkığı varmış ama ciddi bir şey yokmuş sağlık durumunda. Yangın birinci katta çıktı, ama oturanlar binayı boşalttı." şeklinde konuştu.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı ve söndürüldü. Olay sonrası bina sakinleri güvenli bir şekilde tahliye edilirken, detaylı incelemeler için ekipler bölgeye yönlendirildi.

Zeytinburnu'nda 3 katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler üst katlara yayılırken, binanın içerisi de dumanla doldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.