ZİÇEV Elazığ'dan 'Umuda Yol Açalım' Kampanyası: 2 Yeni Servis Aracı Hedefi

ZİÇEV Elazığ'dan 'Umuda Yol Açalım' Kampanyası

2 yeni servis aracıyla özel gereksinimli çocuklara ulaşma hedefi

Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Elazığ Şubesi, özel gereksinimli çocukların eğitime erişimini kolaylaştırmak amacıyla 'Umuda Yol Açalım' adlı kampanyayı başlattı.

ZİÇEV Vakıf Başkanı Kamile Atalay, vakıf binasında düzenlenen basın toplantısında her çocuğun değerli olduğunu vurgulayarak kampanyayı duyurdu.

Bazı çocuklara ulaşabilmek ve onların eğitimine katkı sunabilmek için ekstra çaba gerektiğini belirten Atalay, kampanyayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Bazı çocuklarımıza ulaşabilmek ve onların eğitimine katkı sunabilmek için biraz daha fazla çaba gerekiyor. Bugün, o çabanın bir parçası olarak 'Umuda Yol Açalım' diyerek iki servis aracı kampanyamızı başlattık.

Atalay, mevcut servis araçlarının çok yıprandığını ve sık sık arıza yaptığını ifade ederek destek çağrısı yaptı. Açıklamanın devamı şu şekilde:

Bizim için her çocuk değerlidir ama bazı çocuklarımıza ulaşabilmek onların eğitimine katkı sunabilmek için biraz daha fazla çaba gerekir. İşte bugün o çabanın bir parçası olarak birlikte engel tanımıyoruz 'Umuda Yol Açalım' diyerek iki servis aracı kampanyamızı başlattık. ZİÇEV Elazığ şubesi olarak yıllardır özel gereksinimli çocuklarımızın eğitim, rehabilitasyon ve toplumsal hayata katılım süreçlerinde yanlarında olmaya çalışıyoruz. Mevcutta olan araçlarımız çok yıprandığından sık sık arıza çıkartıyor. Büyük zorluklar yaşıyoruz. Bu yüzden hedefimiz 2 yeni servis aracı temin ederek Elazığ’daki her özel çocuğumuza ulaşabilmek. Bu sadece bir araç kampanyası değil aslında umut kampanyasıdır. Bugün siz değerli basın mensuplarından, halkımızdan, iş insanlarımızdan, sivil toplum kuruluşlarımızdan ve yerel yöneticilerimizden bu çağrımıza ses olmanız her bağış her destek bir çocuğun eğitimine bir annenin umuduna bir ailenin mutluluğuna dönüşecektir. Unutmayalım ki engel aslında yüreklerde değil imkanlarda başlar birlik olursak her engele aşabiliriz. ZİÇEV Elazığ şubesi adına herkese şimdiden teşekkür ediyor çocuklarımız için attığımız bu adımın Elazığ’a ülkemize ve insanlığa hayırlı olmasını diliyorum, teşekkür ederim

