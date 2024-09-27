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Zimbabve Altını'nın Değer Kaybı

Zimbabve Altını, nisan'dan bu yana ABD doları karşısında yüzde 40'tan fazla değer kaybetti.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 22:01
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 22:01
Zimbabve Altını'nın Değer Kaybı

Zimbabve Yeni Para Birimi: Zimbabve Altını

Zimbabwe, nisan ayında piyasaya sürdüğü yeni para birimi Zimbabve Altını ile ekonomik zorluklarla başa çıkmaya çalışıyor. Ancak, bu yeni para birimi, ABD doları karşısında yüzde 40'tan fazla bir değer kaybı yaşadı.

Değer Kaybının Sebepleri

Zimbabwe Merkez Bankası'nın verilerine göre, Zimbabve Altını, dolar karşısında 24 seviyesinin üzerine çıkarak değer kaybını sürdürdü. Bu gerileme, Merkez Bankası'nın politika faiz oranını yüzde 20'den yüzde 35'e yükseltme kararıyla paralel olarak gerçekleşti.

Yeni Para Biriminin Arka Planı

Yeni para birimi, yüksek enflasyon ile mücadele için altın ve diğer değerli minerallere dayalı olarak oluşturulmuştu. Zimbabve Altını'nın 30 Nisan 2023 tarihinde tedavüle girmesi, ülkenin 2008 yılından beri piyasaya sürdüğü dördüncü para birimi olma özelliğini taşıyor. İlk gününde, ABD doları karşısında ortalama 13,43 seviyesinde işlem gördü.

Sonuç ve Gelecek Beklentileri

Zimbabwe'nin yeni para birimi, ülkedeki ekonomik istikrarsızlığı gidermeyi hedeflese de, yaşanan değer kaybı, ekonomideki belirsizliklerin devam ettiğini gösteriyor. Uzmanlar, bu durumun sürdürülebilir olup olmadığını değerlendirmeye devam ediyor.

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