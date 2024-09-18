Zimbabve'de Kuraklık Nedeniyle 200 Fil Kesilecek

Zimbabve'den Tartışmalı Karar

Zimbabve, ülke genelinde yaşanan şiddetli kuraklık nedeniyle halkını beslemek amacıyla yaklaşık 200 fili kesmeye ve etini ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya karar verdi.

Kuraklık ve Gıda Kıtlığı

Ulusal medya organlarına göre, Zimbabve'nin vahşi yaşam otoritesi, ortaya çıkan gıda kıtlığını aşmak için bu bölgedeki fillerin kesileceğini duyurdu. Kesilen fillerin etinin, gıda ihtiyacı olan vatandaşlara ulaştırılacağı bildirildi. "Bu uygulama, parkların kalabalıklaşmasını da azaltacak," ifadeleriyle belirtilen karar, bazı tartışmalara yol açtı.

Çevrecilerin Tepkisi

Eleştirmenler, böyle bir yaklaşımın daha insani ve sürdürülebilir alternatifleri olduğunu savunarak bu kararın yanlış olduğunu ifade ettiler.

Ayrıca, fillerin turizm açısından da önemli olduğunu belirten bazı çevreciler, bu durumun Zimbabve'nin turistik cazibesine zarar vereceğini vurguladılar.

Zimbabve, 84 binden fazla file ev sahipliği yapmasıyla biliniyor ve bu durum, çevresel dengeleri göz önünde bulundurmayı gerektiriyor.