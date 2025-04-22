Ziraat Bank Azerbaycan 11. Şubesini Bakü'de Açtı

Ziraat Bank Azerbaycan'ın 11. Şubesi Bakü'de Hizmete Girdi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Ziraat Bank Azerbaycan, 11. şubesini açtı. Açılış törenine Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ajansı (KOBİA) Başkanı Orhan Memmedov, Azerbaycan Bankalar Birliği Başkanı Zakir Nuriyev, Azerbaycan Milletvekili ve Azerbaycan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov ile Türk kurumları temsilcileri katıldı.

Açılışta konuşan Ziraat Bank Azerbaycan Genel Müdürü Selçuk Demir, yeni şubede konuklara bilgi verdi. Büyükelçi Akgün, banka çalışanlarıyla sohbet ederek başarı diledi ve yeni şubenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Akgün, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 11. şubesini açan Ziraat Bank Azerbaycan'ın yatırımcılar ve tüketiciler için çok önemli bir rol üstlendiğini belirtti. Ziraat Bank Azerbaycan'ın Bakü'nün yanı sıra Sumgayıt, Gence ve Nahçıvan'da da şubelere sahip olduğunu vurgulayan Akgün, Türkiye'nin bankacılık hizmetlerinin Azerbaycan'da genişlediğini ifade etti.

Genel Müdür Demir, Ziraat Bank Azerbaycan'ın 2014 yılından beri hizmet verdiğini ve Ocak 2024'te Nahçıvan'da 10. şubeyi, Guba ilinde ise yeni bir hizmet noktası açacaklarını duyurdu. Bugünkü açılışla birlikte Azerbaycan'daki şube sayısının 11'e çıktığını belirten Demir, "Bu bizim için son derece kıvanç verici bir durum. Gelişerek devam edeceğiz. Uygun olan yerlerde, ihtiyaçlara göre yeni şubeler açacağız," dedi.

Ayrıca Demir, ilerleyen dönemde Azerbaycan genelindeki ASAN Hizmet Merkezleri'nde hizmet noktaları açmayı planladıklarını da belirtti. Demir, bu süreçte Azerbaycan'ın ilk 10 bankası arasında yer almayı ve kalıcı olarak hizmet vermeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi. Bu bağlamda, özellikle dış ticaret konusunda tercih edilen bir banka olma gayretinde olduklarının altını çizen Demir, iş insanlarının Azerbaycan ve Türkiye ile ticaretlerinde önemli bir aracılık rolü üstlenmeye devam edeceklerini vurguladı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Ziraat Bank Azerbaycan'ın 11. şubesi açıldı. Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ajansı (KOBİA) Başkanı Orhan Memmedov, Azerbaycan Bankalar Birliği Başkanı Zakir Nuriyev, Azerbaycan Milletvekili ve Azerbaycan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov ile Türk kurumları temsilcilerinin de katıldığı törenle, bankanın 11. şubesi olan Neftçiler hizmete girdi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Ziraat Bank Azerbaycan'ın 11. şubesi açıldı. Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ajansı (KOBİA) Başkanı Orhan Memmedov, Azerbaycan Bankalar Birliği Başkanı Zakir Nuriyev, Azerbaycan Milletvekili ve Azerbaycan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov ile Türk kurumları temsilcilerinin de katıldığı törenle, bankanın 11. şubesi olan Neftçiler hizmete girdi.