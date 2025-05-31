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Ziraat Bankası Hesabı Olanlar İçin Yeni Destek Ödemeleri Başladı!

Ziraat Bankası hesabı bulunanlar, 251 milyon TL'lik tarımsal destek ödemesine kavuştu. Detaylar yazımızda.

Yayın Tarihi: 31.05.2025 00:01
Güncelleme Tarihi: 31.05.2025 00:01
Ziraat Bankası Hesabı Olanlar İçin Yeni Destek Ödemeleri Başladı!

Ziraat Bankası Hesabı Olanlar İçin Yeni Destek Ödemeleri Başladı!

Devlet, dar gelirli kesime özel destekler sunmaya devam ediyor. Her hafta Cuma günü yapılan ödemelere saatler önce eklenmiş yeni bir destek paketiyle, halkın yüzü güldürüldü. İşte detaylar...

ÜRETİCİYE DESTEK ÖDEMELERİ

Türkiye’nin dört bir yanındaki çiftçiler ve balıkçılar için sevindirici bir gelişme yaşandı. Tarım ve Orman Bakanlığı, 30 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla toplam 251 milyon 273 bin 225 TL tutarında tarımsal destek ödemesi taahhüt etti. Bu ödemeler, küçük ölçekli balıkçılıktan hayvancılığa kadar pek çok farklı alanda faaliyet gösteren üreticilere yönelik olup, bakanlığın resmi sosyal medya hesabından açıklandı.

Bakanlık, yaptığı açıklamada, "251 milyon 273 bin 225 TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Ziraat Bankası Hesabı Olanlar İçin Yeni Destek Ödemeleri Başladı!

30 MAYIS TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ

Bu destek ödemeleriyle ilgili detaylar da kamuoyuna sunuldu:

  • Küçük Ölçekli Balıkçılık Desteği: 131 milyon 31 bin 300 TL - Balıkçıların av araç-gereçlerinin yenilenmesi ve işletme maliyetleri için önemli bir destek olarak biliniyor.
  • Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteği: 102 milyon 606 bin TL - Çiftçilerin modern tarım tekniklerini öğrenmeleri ve verimliliklerini artırmaları için sağlanan destek.
  • Hayvan Gen Kaynakları Desteği: 17 milyon 635 bin 925 TL - Yerli hayvan ırklarının korunması ve biyoçeşitliliğin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor.

TARIMSAL DESTEK SORGULAMA

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtlı olan tüm vatandaşlar, ödeme durumlarını kolaylıkla sorgulayabilecekler. Bunun için e-Devlet sistemine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak, arama bölümüne "Çiftçi Kayıt Sistemi" yazarak ilgili sayfaya ulaşmaları yeterli olacak. Böylece, 2025 yılına ait destek ödemelerinin durumunu anında görüntüleyebilecekler.

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