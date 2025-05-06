Ziraat Bankası'ndan Anneler Günü'ne Özel 500 TL Hediye

Ziraat Bankası'ndan Anneler Günü Hediyesi

Anneler Günü'ne sayılı günler kala, Ziraat Bankası'ndan dikkat çekici bir kampanya duyurusu geldi. Belirli şartları sağlayan bireysel Bankkart sahiplerine, 500 TL değerinde Bankkart Lira iadesi yapılacak.

Kampanya Detayları

Banka tarafından yapılan açıklamaya göre, Anneler Günü alışverişlerini keyifli hale getirecek kampanya 1 Mayıs 2025'te başladı ve 12 Mayıs 2025 tarihine kadar geçerli olacak. Bankkart'ın kredi kartı özelliğini kullanarak belirlenen sektörlerde alışveriş yapanlar, harcadıkça kazanma şansı elde edecek.

İade Şartları

Kampanyadan yararlanmak için, giyim, kozmetik ve çiçekçilik sektörlerindeki Bankkart anlaşmalı üye işyerlerinde, 2500 TL ve üzeri alışveriş yapmak gerekiyor. Bu alışverişlerde 250 TL iade alınacak, toplamda iki alışverişle 500 TL geri kazanma imkanı sunulacak. Yani bu, %10'luk bir indirim demek!

Banka, kampanya dışında gerçekleşen alışverişlerin geri iadeye hak kazanmayacağını vurguladı. Kampanyaya katılmak için kaydın SMS veya bankacılık işlemleri üzerinden tamamlanması gerektiği belirtildi.

Yılın bu özel gününde annenize anlamlı bir hediye almak için acele edin, Ziraat Bankası'nın sunduğu bu fırsatı kaçırmayın!