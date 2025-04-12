Ziraat Bankası'ndan Mersin'e 87 Bin TL Promosyon Ödemesi

Ziraat Bankası'ndan Devasa Promosyon Müjdesi

Ülke genelinde devam eden promosyon açıklamalarına bir yenisi daha Mersin'den eklendi. Mersin'e bağlı Tarsus'ta düzenlenen promosyon ihalesinde kazanan Ziraat Bankası, eğitim camiası adına hak sahibi olan tüm memurlara 87 bin lira promosyon ödemesi yapacağını duyurdu.

Türk Eğitim-Sen'den Önemli Anlaşma

Kamu-Sen'e bağlı güçlü sendika Türk Eğitim-Sen Tarsus Şubesi, eğitim camiasını sevindiren büyük bir anlaşmaya imza attı. Ziraat Bankası ile yapılan görüşmeler sonucunda, Tarsus'taki öğretmenlere tam 87 bin 100 TL promosyon ödemesi yapılacak.

Türk Eğitim-Sen Tarsus Şube Başkanı Yaşar Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yetkili sendika olarak katıldıkları promosyon ihalesinde en yüksek teklifi veren Ziraat Bankası ile anlaşma sağladıklarını belirterek, "Eğitim çalışanlarımız adına hayırlı olsun," ifadelerini kullandı.

Tüm Türkiye'de Promosyon Rekabeti

Nisan ayının ortalarına doğru netleşen bu devasa promosyon anlaşması, sadece Tarsus'ta değil, tüm Türkiye'deki kamu çalışanları arasında yeni bir promosyon beklentisi ve rekabetini de beraberinde getirdi. Bankalar, özellikle emekli ve kamu görevlilerini kendi bünyelerine çekmek için adeta kesenin ağzını açmış durumda.

Sunulan promosyon tekliflerinin her geçen gün artması, kamu çalışanları için ek kazanç fırsatı yaratmaya devam ediyor.