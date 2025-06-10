Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: 77.500 TL Ödeme Müjdesi

Ziraat Bankası'nın Rekor Promosyonu

Ülkemizde bankaların sunduğu promosyonlar gün geçtikçe artarken, Ziraat Bankası, yeni bir rekorla dikkatleri üzerine çekiyor. Kamu çalışanlarına sunulan promosyonlarla ilgili açıklamalar ve ihaleler devam ederken, Artvin'in Yusufeli ilçesi'nden önemli bir gelişme yaşandı.

77 Bin 500 TL Promosyon Ödemesi

Ziraat Bankası, Yusufeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeline yönelik düzenlenen promosyon anlaşması çerçevesinde sayısı oldukça fazla olan eğitim çalışanlarına toplamda 77.500 TL promosyon ödemesi yapacak. Bu devasa ödeme, eğitim camiasının ekonomik çözümler aradığı bir dönemde önemli bir destek sunuyor.

Milyonlarca Liralık Anlaşma

Yusufeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ihale süreci, eğitim camiası tarafından yakından takip edilirken, birçok bankanın katıldığı bu ihaleyi Ziraat Bankası kazanmayı başardı. 3 yıl süreyle geçerli olacak olan promosyon sözleşmesi ile ilçede görev yapan tüm öğretmenler ve eğitim personeli bu avantajdan faydalanabilecek.

Yusufeli İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Alp, imzalanan promosyon anlaşmasını duyurarak yaptığı açıklamada, "Ziraat Bankası ile gerçekleştirdiğimiz bu anlaşma, çalışanlarımızın ekonomik refahına önemli bir katkı sağlayacaktır. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum," ifadelerini kullandı.