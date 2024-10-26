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Ziya Gökalp’in 100. Yılında Anma Sempozyumu Sonuç Bildirgesi Yayınlandı

Ziya Gökalp’in 100. yılı için düzenlenen sempozyumda, eseri ve düşünceleri tekrar değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 19:09
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 19:09
Ziya Gökalp’in 100. Yılında Anma Sempozyumu Sonuç Bildirgesi Yayınlandı

TASAV'ın Ziya Gökalp Sempozyumu

Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı (TASAV), MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla, ünlü Türk düşünürü Ziya Gökalp’in vefatının 100. yılında önemli bir sempozyum düzenledi. Bu sempozyumun sonuç bildirgesi yayımlandı.

Bildirgenin Öne Çıkan Noktaları

Bildirgede, Gökalp'in eserlerinin yanı sıra din ve sekülerizm anlayışının, İslamı temel değer olarak nasıl değerlendirdiği vurgulandı. Ayrıca, Gökalp'in "Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak" kavramlarını nasıl bir araya getirdiği ve bu anlayışın günümüz için de geçerli olduğu belirtildi.

Türk Düşünce Hayatına Katkıları

Bildirgede, Ziya Gökalp’in sosyoloji, tarih ve antropoloji gibi alanlarda Türk düşünce hayatına sağladığı katkılara ve Türk milliyetçiliği anlayışına yaptığı etkiye dikkat çekildi. Özellikle, uzlaştırıcı ve kapsayıcı bir milliyetçilik anlayışıyla tarihe damga vurduğu ifade edildi.

Milli Kimlik ve Muasır Medeniyet

Sempozyumda, Gökalp'in milli kimliğe vurgu yaparak, Türk milletinin muasır medeniyete ulaşabilmesi için kendi kimliğine sahip çıkması gerektiğini savunduğu dile getirildi.

Gelecek İçin İhtiyaç ve Fikri Mirası

Bildirgede, Ziya Gökalp'in fikirlerinin, Türk milletinin günümüz sorunlarına ışık tutmaya devam ettiği ve bu nedenle geniş kitlelere tanıtılması gerektiği ifade edildi. Ayrıca, Türk milliyetçiliğinin siyasi temsilcisi olarak Milliyetçi Hareket Partisi'nde onun fikri mirasının geleceğe taşınacağı vurgulandı.

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