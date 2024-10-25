Ziya Gökalp, Vefatının 100. Yılında Anıldı

Ziya Gökalp Kabri Başında Anıldı

Sosyolog ve eğitimci Ziya Gökalp, vefatının 100. yılında İstanbul'un Çemberlitaş bölgesindeki kabri başında anıldı. Bu anlamlı etkinlik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Sultan 2. Mahmud Haziresi'nde gerçekleştirildi.

Etkinliğe Yoğun İlgi

Etkinliğe Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy, Türkiye Yazma Eserler Kurumu (TYEK) Başkanı ve İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz ile sanat ve bilim camiasından pek çok isim katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, dualar edilerek Gökalp'in anısına saygı duruşunda bulunuldu.

Gökalp'in Türk Düşünce Hayatındaki Yeri

Dr. Coşkun Yılmaz, etkinlikte yaptığı açıklamada, Ziya Gökalp'in Türk düşünce, toplum ve siyaset hayatında önemli etkiler bırakan bir şahsiyet olduğunu vurguladı. "Gökalp, Türkçülük akımının teorisyenlerinden biridir ve devlet ile millet anlayışlarıyla bilinen bir ilim adamıdır" dedi.

Yılmaz ayrıca, "Gökalp, Türk fikir hayatını derinden etkilemiş ve önemli izler bırakmıştır. Vefatının 100. yılı münasebetiyle onun fikri mirasını anmak bizim için büyük bir sorumluluk" diyerek sözlerini sürdürdü. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak tarihe damga vuran ilim, kültür ve sanat insanlarını anmayı önemsediklerini ifade etti.

Gökalp'in Fikirlerinin Anlaşılması

Yılmaz, "Ziya Gökalp'in fikir ve icraatlarını dönemleriyle birlikte anlamak gerekiyor. Vefatının 100. yılı, onu doğru bir şekilde anlama noktasında önemli bir dönüm noktası olmalı. Gökalp, sloganik kabullerle değil, fikri ve sosyolojik gerçekliklerle ele alınmalıdır" şeklinde belirtti.

Gökalp'in dönemindeki rolü ve etkisinin anlaşılması ile birlikte gelecekteki etkilerinin de daha iyi anlaşılacağını sözlerine ekledi.

Sosyolog ve eğitimci Ziya Gökalp, vefatının 100. yılında Çemberlitaş'ta bulunan kabri başında anıldı.

Sosyolog ve eğitimci Ziya Gökalp, vefatının 100. yılında Çemberlitaş'ta bulunan kabri başında anıldı.