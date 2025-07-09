Zlombol Rallisi 2023, Giresun'da Final Yaptı

Zlombol Rallisi, Giresun’da coşkulu bir finalle sona erdi

Polonya merkezli her yıl farklı ülkelerde gerçekleştirilen Zlombol Rallisi, bu yıl Giresun'da muhteşem bir final ile noktalandı. Polonya'nın Katowice şehrinden yola çıkarak birçok noktayı kapsayan bu yılki organizasyona toplamda 850 araç ve yaklaşık 2 bin Zlombol üyesi katıldı.

Ralli Katılımcıları Giresun'da Buluştu

Güre mevkisindeki plajlar bölgesinde, Giresun Belediyesi tarafından hazırlanan alan, nostaljik araçlarıyla gelen katılımcılara ev sahipliği yaptı. Burada Zlombol üyelerine yöresel yemekler ikram edilerek, halk oyunları ekipleri tarafından gösteriler sunuldu.

Başkan Köse'den Anlamlı Vurgular

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, Zlombol'un uzun mesafelerde önemli bir yardım organizasyonu olduğunun altını çizdi. Katılımcıların eski model araçlarıyla yaklaşık 3 bin kilometre yol katettiğini belirten Köse, "Araçları eski, motorları yorulmuş ama onların kocaman yürekleri var. Kimsesiz çocuklara yardım etmek için bu yola çıktılar" şeklinde konuştu.

Karadeniz Misafirperverliği

Köse, Giresun'un ve Karadeniz bölgesinin misafirperverliğini gösterebilmekten duydukları memnuniyeti ifade etti. Ayrıca, bu organizasyonun bölgenin tanıtımı açısından büyük bir fırsat olduğunu vurguladı. Polonyalı misafirlerin, ilerleyen günlerde Mavigöl, Giresun Adası ve yaylalar gibi doğal güzellikleri ziyaret edeceği ve yöresel lezzetleri deneyimleme fırsatı bulacağı belirtildi.

Teşekkür Mesajları

Zlombol dernek başkanı Martin Teslaf, kendilerine yapılan hazırlıklardan memnuniyet duyduklarını belirterek, organizasyona katkı sağlayan tüm kurum ve kişilere teşekkür etti. Zlombol üyeleri, 3 gün boyunca Giresun'da kamp yapacak.

Polonya'dan başlayarak her yıl dünyanın çeşitli ülkelerinde düzenlenen "Zlombol Rallisi", bu yıl Giresun'da final yaptı. Polonya merkezli olan ve yetimhanede yaşayan çocuklara yardım amacıyla düzenlenen organizasyon için Polonya'nın Katowice başta olmak üzere birçok şehrinden yola çıkan 850 araç ve yaklaşık 2 bin Zlombol üyesi kente ulaştı. Grup üyeleri Güre mevkisinde plajlar bölgesinde hazırlanan alanda kamp kurdu.

Polonya'dan başlayarak her yıl dünyanın çeşitli ülkelerinde düzenlenen "Zlombol Rallisi", bu yıl Giresun'da final yaptı. Polonya merkezli olan ve yetimhanede yaşayan çocuklara yardım amacıyla düzenlenen organizasyon için Polonya'nın Katowice başta olmak üzere birçok şehrinden yola çıkan 850 araç ve yaklaşık 2 bin Zlombol üyesi kente ulaştı. Grup üyeleri Güre mevkisinde plajlar bölgesinde hazırlanan alanda kamp kurdu.