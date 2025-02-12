Zonguldak Gülüç'te Yeni Başkan Sadık Kara

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde, Sadık Kara gerçekleştirilen seçimle belediye başkanı olarak göreve getirildi. Geçtiğimiz günlerde yargılandığı davada 'sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı' suçundan tutuklanan Gökhan Mustafa Demirtaş, Danıştay kararıyla görevinden düşürülmüştü.

Seçim Süreci

4 Kasım 2024'te Gülüç Düğün Salonu'nda düzenlenen belediye meclis toplantısında, AK Parti adayları Sadık Kara ve başkanlık görevini vekaleten üstlenen Atilla Tarık Semiz yarıştı. Yapılan oylamada, Sadık Kara 8 oy alarak belediye başkanlığına seçilirken, Semiz yalnızca 1 oy aldı.

Kararlar ve Hedefler

Sadık Kara, seçilmesinin ardından sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, halkın güvenini boşa çıkarmamak için gece gündüz çalışacaklarını belirtti. Gülüç’ü daha yaşanabilir bir hale getirmek için tüm çabalarını sarf edeceğini ifade eden Kara, yeni dönemde vatandaşlara hizmet etme amacında olduğunu vurguladı.

Önceki Başkanın Durumu

Gökhan Mustafa Demirtaş, belediyede çalışan kadın personele cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle yargılandığı davada toplamda 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası almış ve 31 Ekim tarihinde Eskişehir'de gözaltına alınarak cezaevine gönderilmişti.

Demirtaş'ın görevden alınmasının ardından başkan vekilliğine gelmiş olan Atilla Tarık Semiz de İYİ Parti adayı Sedat Taşdelen ile yarışarak başkanlık için mücadele vermişti.