Zonguldak İlçe Belediye Başkan Adaylarını Duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Müjdeli Haber: Gabar’da Günlük 35 Bin Varil Petrol
Zonguldak'ta ilçe belediye başkan adayları belirlenirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim mitinglerine start verdi. Zonguldaklı vatandaşlarla buluşan Erdoğan, önemli bir müjdeyi paylaştı. Gabar'daki petrol kuyusunun günlük üretiminin 35 bin varili geçtiğini duyuran Erdoğan, 2024 yılı sonunda bu miktarın 100 bin varile çıkmasını hedeflediklerini belirtti.
Zonguldak'ta İlçe Belediye Başkan Adayları Belli Oldu, Cumhurbaşkanı Erdoğan Mitinglerine Başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta düzenlenen mitingde önemli açıklamalarda bulundu ve seçim çalışmalarına başladı. Erdoğan, "Bugün bu ilk mitingim nereden başlıyorum. Zonguldak'tan Bismillah dedikten sonra yarın Tekirdağ ile devam edeceğiz." şeklinde konuştu
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DOĞAL GAZ DESTEĞİ NİSAN 2024'E KADAR DEVAM EDECEK
Ücretsiz doğal gaz desteğinin nisan 2024 dönemine kadar sürdürüleceğini açıklayan Erdoğan, bu uygulamanın vatandaşlara 87 milyar tutarında doğrudan destek sağlayacağını belirtti. Ayrıca, sismik arama ve sondaj çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.
GABAR'DAKİ PETROL ÜRETİMİ ARTIYOR
Gabar'daki petrol kuyusunun günlük üretiminin 35 bin varili geçtiğini duyuran Erdoğan, çalışmaların devam ettiğini ve 2024 yılı sonunda günlük petrol üretim miktarının 100 bin varile çıkmasını hedeflediklerini ifade etti.
HİZMETLERE DEVAM VE İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
Erdoğan, hizmetlerin devamı için 31 Mart seçimlerinin önemine vurgu yaparken, Zonguldak'ın ilçe belediye başkan adaylarını da açıkladı:
Alaplı: Recep Ocak
Çaycuma: Bünyamin Bostancı
Devrek: Özcan Ulupınar
Ereğli: İbrahim Sezer
Gökçebey: Erkan Soner Kodaman
Kilimli: Kamil Altun
Kozlu: Ali Bektaş