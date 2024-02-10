Zonguldak İlçe Belediye Başkan Adaylarını Duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Müjdeli Haber: Gabar’da Günlük 35 Bin Varil Petrol

Zonguldak'ta ilçe belediye başkan adayları belirlenirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim mitinglerine start verdi. Zonguldaklı vatandaşlarla buluşan Erdoğan, önemli bir müjdeyi paylaştı. Gabar'daki petrol kuyusunun günlük üretiminin 35 bin varili geçtiğini duyuran Erdoğan, 2024 yılı sonunda bu miktarın 100 bin varile çıkmasını hedeflediklerini belirtti.

Zonguldak İlçe Belediye Başkan Adaylarını Duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Müjdeli Haber: Gabar’da Günlük 35 Bin Varil Petrol
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Zonguldak'ta İlçe Belediye Başkan Adayları Belli Oldu, Cumhurbaşkanı Erdoğan Mitinglerine Başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta düzenlenen mitingde önemli açıklamalarda bulundu ve seçim çalışmalarına başladı. Erdoğan, "Bugün bu ilk mitingim nereden başlıyorum. Zonguldak'tan Bismillah dedikten sonra yarın Tekirdağ ile devam edeceğiz." şeklinde konuştu

erdoğan.

DOĞAL GAZ DESTEĞİ NİSAN 2024'E KADAR DEVAM EDECEK

Ücretsiz doğal gaz desteğinin nisan 2024 dönemine kadar sürdürüleceğini açıklayan Erdoğan, bu uygulamanın vatandaşlara 87 milyar tutarında doğrudan destek sağlayacağını belirtti. Ayrıca, sismik arama ve sondaj çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

GABAR'DAKİ PETROL ÜRETİMİ ARTIYOR

Gabar'daki petrol kuyusunun günlük üretiminin 35 bin varili geçtiğini duyuran Erdoğan, çalışmaların devam ettiğini ve 2024 yılı sonunda günlük petrol üretim miktarının 100 bin varile çıkmasını hedeflediklerini ifade etti.

HİZMETLERE DEVAM VE İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

Erdoğan, hizmetlerin devamı için 31 Mart seçimlerinin önemine vurgu yaparken, Zonguldak'ın ilçe belediye başkan adaylarını da açıkladı:

Alaplı: Recep Ocak

Çaycuma: Bünyamin Bostancı

Devrek: Özcan Ulupınar

Ereğli: İbrahim Sezer

Gökçebey: Erkan Soner Kodaman

Kilimli: Kamil Altun

Kozlu: Ali Bektaş

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