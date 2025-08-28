Zonguldak Kozlu'da Otomobil Yayalara Çarptı: 3 Kişi Yaralandı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmek isteyen yayalara çarpan otomobilde toplam 3 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Zonguldak-Kozlu sahil yolunda seyir halinde olan E.Ç. (24) idaresindeki 34 NGH 784 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen B.N.İ. (27) ve İ.T'ye (25) çarptı.

Kazada, çarpılan yayalar ile otomobilde yolcu olarak bulunan D.Ç. yaralandı.

Müdahale ve Trafik

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi ile Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar.

Kazanın ardından yol bir süre kontrollü olarak sağlandı; aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde otomobilin yolun karşısına geçmek isteyen yayalara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.