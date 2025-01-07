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Zonguldak’ta 2013 Metan Gazı Faciasında Hayatını Kaybeden Madenciler Anıldı

Zonguldak'ta 2013 yılında metan gazı faciasında hayatını kaybeden 8 madenci için anma töreni düzenlendi.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 10:59
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 11:04
Zonguldak’ta 2013 Metan Gazı Faciasında Hayatını Kaybeden Madenciler Anıldı

Zonguldak’ta Metan Gazı Faciasının Yıldönümü

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü, 7 Ocak 2013 tarihinde meydana gelen metan gazı püskürmesi nedeniyle hayatını kaybeden 8 madenci için anma etkinliği düzenledi.

Duygusal Anlar ve Dualar

Anma töreni, kazanın meydana geldiği kuyu başında gerçekleştirildi. Burada, Kur'an-ı Kerim okundu ve hayatını kaybeden madenciler için dualar edildi.

Sendika Temsilcilerinin Açıklamaları

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Kozlu Şube Başkanı Dursun Başbakıcı, bu acı olayda hayatını kaybeden madencilere Allah'tan rahmet dileyerek, bir daha benzer acıların yaşanmaması için dileklerini dile getirdi.

Törene Katılanlar

Törene, GMİS Genel Mali Sekreteri Yalçın Yiğit, GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, sendika yöneticileri ve madenci arkadaşları katıldı.

Facia ve Kurtarma Çalışmaları

2013'teki faciada, TTK Kozlu Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında, özel bir firmanın galeri açma işleri sırasında eksi 630 kodunda metan gazı püskürmesi sonucu, 5 işçinin cansız bedenine ulaşılmış, diğer 3 madenciden 2'sinin cesedi 11 Ocak’ta, birinin cesedi ise 12 Ocak’ta çıkarılmıştı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında 7 Ocak 2013'te...

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında 7 Ocak 2013'te metan gazı püskürmesi nedeniyle hayatını kaybeden 8 madenci için anma töreni düzenlendi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında 7 Ocak 2013'te...

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında 7 Ocak 2013'te metan gazı püskürmesi nedeniyle hayatını kaybeden 8 madenci için anma töreni düzenlendi.

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