Zonguldak'ta Bıçaklı Kavga: 3 Ölü, Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Zonguldak'ta Bıçaklı Kavga ve Sonuçları

Zonguldak'ta, üç kişinin yaşamını yitirdiği bıçaklı kavga olayında gözaltına alınan zanlı, adliyeye sevk edildi. Olay, merkez ilçeye bağlı Köroğlu köyü'nde bir düğün dönüşü sırasında meydana geldi.

Kavganın Sebebi ve Olayın Gelişimi

Aralarında husumet bulunan akraba iki grup, düğün sonrası karşılaştı ve burada başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında, şüpheli Erdeniz K. tarafından Halilcan K. (24), Emirkan K. (18) ve olay yerinde bulunan Nazmiye K. (75) bıçakla yaralandı.

Olay Yerindeki Müdahaleler

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri hızlıca sevk edildi. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadılar.

Polis Önlemleri ve Zanlının Adliyeye Sevki

Polis ekipleri, hastane içinde ve çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Yaralıların yakınları ise olayın şokunu yaşayarak sinir krizi geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli Erdeniz K., jandarmadaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Zonguldak'ta çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti.

Zonguldak'ta çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti.