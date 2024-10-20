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Zonguldak'ta Bir Çiftin Trajik Ölümü

Kilimli'de yaşayan bir çift evlerinde ölü bulundu, karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesi var.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 23:58
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 23:58
Zonguldak'ta Bir Çiftin Trajik Ölümü

Zonguldak'ta Karı Koca Evlerinde Ölü Bulundu

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, görülmeye değer bir üzüntü veren olayda, bir çift evlerinde yaşamını yitirdi.

Olayın Gelişimi

Belediye Sitesi Mahallesi'nde yaşayan 62 yaşındaki Yunus D. ve 60 yaşındaki eşi Şehnaz D.'den uzun süre haber alamayan komşuları, durumu hemen yetkililere bildirdi.

Polis ve Sağlık Ekipleri Olay Yerinde

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, çiftin evinde hareketsiz halde yattıklarını fark etti. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından çiftin cenazeleri, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ölüm Sebebi Üzerine Şüpheler

İlk belirlemelere göre, çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendiriliyor. Ancak kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılacağı bildirildi.

Bu yaşanan olay, çevrede büyük üzüntüye yol açarken, bölgedeki güvenlik güçlerinin ve sağlık ekiplerinin hızlı müdahelesi takdirle karşılandı.

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