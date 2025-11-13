Zonguldak'ta Cinayet: 75 Yaşındaki Burhanettin Şen'i Öldüren Zanlı 15 Yaşında Tutuklandı

Zonguldak'ta 8 Kasım'da evinde ölü bulunan 75 yaşındaki Burhanettin Şen'in cinayet şüphelisi 15 yaşındaki A.P. yakalanıp 'kasten adam öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 16:05
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 16:05
Zonguldak'ta 75 yaşındaki adamın ölümüyle ilgili şüpheli 15 yaşında

KGYS ve güvenlik kameraları çalışmayı çözdürdü

Zonguldak'ın Yeşil Mahalle'sinde 8 Kasım tarihinde evinde ölü bulunan 75 yaşındaki Burhanettin Şen'in ölümü üzerine başlatılan soruşturmada, olayın faili olarak 15 yaşındaki A.P. belirlendi.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, Şen'i yerde, kanlar içinde ve göğüs bölgesinde bıçak darbeleri bulunmuş şekilde tespit etti. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenaze toprağa verildi.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheliyi tespit etti; ekiplerin çalışması sonucu A.P. yakalandı.

Sorgusunda annesinin telefonundaki mesajları görünce öfkelendiğini ileri süren A.P.'nin ifadesinde, "Anneme sarkıntılık yapıyordu. Mesajları gördüm" dediği öğrenildi.

Zonguldak Adliyesi'ne sevk edilen A.P., çıkarıldığı mahkemece "kasten adam öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

