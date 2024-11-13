Zonguldak'ta Devrilen Otomobilde Çift Yaralandı

Zonguldak'ta, devrilip ters dönen bir otomobilde sıkışan bir çift, kazada yaralandı. 75 yaşındaki D.A.'nın kullandığı 67 DC 154 plakalı otomobil, Zonguldak-Ankara kara yolu Köroğlu köyü mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

Kaza Sonrası Müdahale

Ters dönen otomobilde sıkışan sürücü D.A. ve eşi D.A. (70), olay yerine çağrılan ekipler tarafından kurtarıldı. Yaralı çift, sağlık görevlilerinin hızlı müdahaleleri sonrasında Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İncelemelerde, çiftin sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.