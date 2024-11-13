DOLAR
34,36 0,07%
EURO
36,57 -0,08%
ALTIN
2.883,9 -0,4%
BITCOIN
3.017.419,07 1,96%

Zonguldak'ta Devrilen Otomobilde Çift Yaralandı

Zonguldak-Ankara kara yolunda devrilen otomobilde sıkışan yaşlı çift hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 14:58
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 14:58
Zonguldak'ta Devrilen Otomobilde Çift Yaralandı

Zonguldak'ta Devrilen Otomobilde Çift Yaralandı

Zonguldak'ta, devrilip ters dönen bir otomobilde sıkışan bir çift, kazada yaralandı. 75 yaşındaki D.A.'nın kullandığı 67 DC 154 plakalı otomobil, Zonguldak-Ankara kara yolu Köroğlu köyü mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

Kaza Sonrası Müdahale

Ters dönen otomobilde sıkışan sürücü D.A. ve eşi D.A. (70), olay yerine çağrılan ekipler tarafından kurtarıldı. Yaralı çift, sağlık görevlilerinin hızlı müdahaleleri sonrasında Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İncelemelerde, çiftin sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak

Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaraylı Yiğit'in Bağışladığı Organlar 4 Çocuğa Hayat Verecek
2
Tunceli'de Atış Eğitiminde Kaza: Bir Polis Şehit Oldu
3
Diyabetli Hastalar İçin İyi Haber: İnsülin Pompası SGK Kapsamına Alınabilir
4
Ankara'da MIKTA Paneli: Küresel Yönetişimin Geleceği Tartışıldı
5
Mirasımız Kudüs Derneği, 'Türkiye'de Kudüs Algısı' Araştırmasını Açıkladı
6
TBMM Karma Komisyonu, Kamu Denetçilerini Seçti
7
TİHEK'ten Ayrımcılık Cezası: Tesettür Mayo Yasağına Son

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir