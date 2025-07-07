Zonguldak'ta Eşi Tarafından Bıçaklanan Kadın Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, eşi tarafından bıçaklanan kadın, trajik bir olay sonucu hayatını kaybetti. Olay, Perşembe beldesinin Keçecioğlu Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 41 yaşındaki Özlem B. ile eşi 35 yaşındaki E.B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.B., eşine bıçakla saldırdı ve onu yaraladı.

Olayın ardından, sağlık ekipleri derhal olay yerine sevk edildi. Yapılan kontrollerde, Özlem B.'nin yaşamını yitirmiş olduğu belirlendi. Kadın, Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli E.B.'nin ise jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.