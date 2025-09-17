Zonguldak'ta Filistin ve Küresel Sumud Filosu'na Destek Yürüyüşü

Zonguldak'ta Filistin ve Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla bir yürüyüş düzenlendi. Sivil toplum kuruluşlarının örgütlediği etkinlik için katılımcılar İstasyon Caddesi'nde bir araya geldi.

Grup, Türk ve Filistin bayrakları ile pankartlar taşıyarak kent merkezindeki Madenci Anıtı'na doğru sloganlarla yürüdü.

Açıklama

Grup adına konuşan Hamza Girgin, yıllardır süren ablukanın Gazze halkını yalnızlığa, yoksulluğa ve umutsuzluğa mahkum ettiğini vurguladı. Temel gıda, ilaç ve temiz su gibi en basit ihtiyaçlara erişimin bile engellendiğini belirten Girgin, "Bu sessiz çığlıkları duymak, görmezden gelmemek, insan olmanın en temel gereğidir." dedi.

Girgin, Küresel Sumud Filosu'nun Gazze halkına insani yardım ulaştırmak ve ambargonun kaldırılması yönünde küresel farkındalık oluşturmak amacıyla yola çıktığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu filo, yalnızca bir yardım girişimi değil, aynı zamanda insanlık onurunun, dayanışmanın ve vicdanın bir manifestosudur. Sumud Filosu, sadece bir yardım gemisi değil, bir vicdan seferidir. Bu filo, Gazze'ye umut taşımak, dünyaya 'Biz buradayız, unutmadık.' demek için yola çıkıyor. Her dalga, her rota, her yük insanlık adına bir duruşun sembolüdür. Sumud Filosu'na destek vermek bir çocuğun gülümsemesine, bir annenin huzuruna, bir toplumun yeniden nefes almasına destek vermektir. Türkiye, mazlumun duasında adı geçen bir ülke olmuştur ve bugün Gazze'nin duasında yer alma zamanıdır."

Program, duaların ardından sona erdi.

