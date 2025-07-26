Zonguldak'ta Fındıklıktan Ormana Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alındı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde fındıklık bir alanda başlayan yangın, hızla ormanlık bölgeye sıçradı. Aşağıdoğancılar köyü Tekke Mahallesi'nde, henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan alevler, çevreye korku saldı.

Yangın ihbarı üzerine, Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü, Alaplı ve Karadeniz Ereğli itfaiye müdürlüğü personeli ile jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, alevlerin Sabırlı köyündeki ormanlık alana yayılmasını önlemek için büyük bir mücadele sergiledi. Ayrıca, bölge halkı da ekiplerine destek vererek olayın kontrol altına alınmasında önemli bir rol oynadı.

Yoğun müdahaleler neticesinde yangın kontrol altına alındı ve bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangın sonucunda mezarlık alanında bulunan ağaçlar, bir baraka ve yaklaşık 5 hektarlık bir alanın zarar gördüğü bildirildi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde başlayan orman yangınına müdahale ediliyor. İhbar üzerine bölgeye, Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, Alaplı ve Karadeniz Ereğli itfaiye müdürlüğü ekipleri ve jandarma sevk edildi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde başlayan orman yangınına müdahale ediliyor. İhbar üzerine bölgeye, Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, Alaplı ve Karadeniz Ereğli itfaiye müdürlüğü ekipleri ve jandarma sevk edildi.