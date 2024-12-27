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Zonguldak'ta Geliştirilen Yer İzleme Sistemi Gazze'yi İnceledi

Zonguldak'ta geliştirilen Küresel Yer İzleme Sistemi ile Gazze'deki büyük yıkım ve tahribat detaylı olarak analize edildi.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 13:55
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 13:55
Zonguldak'ta Geliştirilen Yer İzleme Sistemi Gazze'yi İnceledi

Zonguldak'ta Geliştirilen Küresel Yer İzleme Sistemi Gazze'deki Yıkımı İnceledi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde (BEUN) geliştirilen Küresel Yer İzleme Sistemi, Gazze Şeridi'nde yaşanan büyük yıkımı detaylı bir şekilde analiz etti. Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu liderliğinde gerçekleştirilen bu çalışma, radar uydularından elde edilen verilerle yapıldı.

Gazze'deki Tahribatın Boyutu

Kutoğlu, Gazze'deki yıkımın neredeyse şehrin tamamını kapsadığını belirtti. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Kutoğlu, "Dünyanın neresinde olursa olsun, geçmişe dönük değişimleri izleyebiliyoruz. 1 seneyi aşkındır Gazze'de yoğun saldırı var. Burada yerleşim yerleri büyük bombardımana uğruyor," dedi.

Haritalarla Tespiti Yapıldı

Kutoğlu, radar uydu verilerini analiz ettiklerini ve haritalarda yerleşim bölgelerinde belirgin değişimler tespit ettiklerini ifade etti. Haritalardaki mavi bölgeler, yıkılmış veya hasar görmüş yapıların bulunduğunu, kırmızı alanlar ise çadır kentleri, moloz yığınları ya da yeni yerleşim alanlarını temsil ettiğini kaydetti.

Yıkım ve Yeni Yapılar

Özellikle mavi alanların, daha önce var olan kütlelerin yok olduğunu gösterdiğini vurgulayan Kutoğlu, kırmızı alanların da daha önceden var olmayan kütlelerin yeni oluştuğunu belirtti. İsrail tarafında kentsel alanlarda herhangi bir değişim gözlemlenmediğini, ancak tarımsal faaliyetler nedeniyle birtakım kütlesel değişimlerin yaşandığını aktardı.

Kültürel Kaybın Olumsuz Etkileri

Gazze Şeridi'nde ise kentsel alanlarda büyük yıkımlar ve kültür kayıplarının yaşandığını dile getiren Kutoğlu, "Bunlar mavi alanlar, ağır hasar almış ya da yıkılmış binalar. Buradaki kırmızılar binaların yıkımlarını, yıkım nedeniyle oluşmuş moloz yığınlarını gösteriyor. Kıyı bölgesinde de ciddi yeni kütlelerin varlığını görüyoruz," şeklinde konuştu.

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