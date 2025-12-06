Zonguldak'ta hamsi 150 TL'ye yükseldi

Zonguldak'ta sezon başında tezgâhlarda 50 liraya kadar düşen hamsinin fiyatı, bölgesel avcılıktaki azalma ve sevkiyat maliyetlerinin etkisiyle tekrar yükselişe geçti. Balıkçılar, şu an tezgâhlarda 150 lira seviyesinden satış olduğunu bildiriyor.

Zonguldak Merkez Balık Hali esnafı, bu yıl palamut avcılığının beklenen düzeyde olmaması nedeniyle sezona hamsi ile başlandığını ve yaklaşık 3 aydır vatandaşların uygun fiyata balık yediğini aktarıyor.

Esnafın değerlendirmesi

Balık hali esnaflarından Zeki Beybeyoğlu, "Bu sene palamut olmadı, sezona hamsi ile başladık. 3 aydan beri herkes hamsi yiyor. Hamsi burada bol çıktı. Kendi bölgemizden çıktığı dönemde halkımıza 50 liradan, 70 liradan balık sattık" dedi.

Beybeyoğlu, Batı Karadeniz'de hamsi avcılığının durma noktasına geldiğini ve sevkiyat maliyetleri ile arz düşüklüğünün fiyatlara yansıdığını vurguladı: "Şu an balık buralardan çok az çıkıyor, hatta hiç çıkmıyor diyebiliriz. Bazen Giresun ve Hopa taraflarından geliyor. O yüzden balık fiyatları biraz yükseliyor. Şu an tezgâhlarda 150 lira seviyesinde. Balık bol çıkarsa fiyatlar hep düşer ama bu ara az çıkıyor. Bol çıktığı zamanlara hepimiz şahidiz; 50 liradan, 70 liradan verdik."

Balıkçılar, talep ve sevkiyat koşullarının devam eden dönemde fiyatları belirlemede belirleyici olacağını ifade ediyor.

