Zonguldak'ta heyelan: Anne ve oğlu kayıp

Birçok ilde etkili olan sağanak yağışlar, Zonguldak'ta felakete yol açtı. Dün akşam saatlerinde Perihan Çakar ve oğlu Sait Çakar'ın evi, yaşanan heyelan sonucu toprak altında kaldı. İhbar üzerine başlatılan arama-kurtarma çalışmalarında, 21 kişilik AFAD ve itfaiye ekibi ikinci bir heyelanla göçük altında kaldı. Olay yerine Türkiye Taşkömürü Kurumu madencileri sevk edildi ve 21 kişi kurtarıldı. Ancak, enkaz altında kalan Perihan Çakar ve oğlu Sait Çakar'ın kurtarılması için çalışmalar günün ilk ışıklarıyla tekrar başladı.





AFAD tarafından yapılan açıklamada, Zonguldak'ın Asma Mahallesi Tulumbaüstü Sokak'ta bulunan iki katlı evin heyelan nedeniyle çöktüğü belirtildi. İki vatandaşın arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirilirken, olayın ardından meydana gelen ikinci heyelan sonucunda 21 kişilik ekibin göçük altında kaldığı ifade edildi. Kurtarılan personelin tedavi altında olduğu, bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü ve çeşitli illerden AFAD ekiplerinin bölgeye sevk edildiği belirtildi. yaşanan bu trajik olay sonrasında, Zonguldak ve çevresinde alınması gereken güvenlik önlemleri konusunda yetkililer tarafından vatandaşlara uyarılar yapılmaktadır.



