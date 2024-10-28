Zonguldak'ta İki Kişinin Tartışması Kanlı Bitti: Zanlı Tutuklandı

Zonguldak'taki Trajik Olayın Ardından Tutuklama

Zonguldak ilinde 21 Ekim tarihinde, yalnız yaşayan 70 yaşındaki Kamil Gezer'in evinde bıçaklanarak öldürülmesi olayıyla ilgili gelişmeler yaşandı. Emniyet Müdürü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, olayın aydınlatılması için kapsamlı bir çalışma başlattı.

Gözaltı Süreci ve Tutuklama

Asma Mahallesi Kömürlü Sokak'taki olay, Gezer'in yakınları ve komşuları tarafından uzun süre kendisinden haber alınamaması üzerine yetkililere bildirilmesiyle ortaya çıktı. Olay yerine giden ekipler, yaşlı adamın cansız bedenini buldular ve bıçaklama sonucunu tespit ettiler.

Polis, güvenlik kameralarını inceleyerek, olayın zanlısının kimliğini belirledi. Bu doğrultuda 43 yaşındaki E.V. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulama işlemleri sonrasında, zanlı adliyeye sevk edildi. Burada yapılan savcılık sorgusunun ardından, E.V. tutuklandı.

Suç Aletinin Bulunması ve Olayın Sebepleri

Olayla ilgili yapılan detaylı incelemelerde, suç aleti bıçak ve olay anını kaydeden görüntü kayıt cihazı Çaycuma ilçesindeki ormanlık alan ve oradan geçen bir ırmakta bulundu.

İlk bulgulara göre, Kamil Gezer ile E.V. arasında bir alacak verecek meselesi yüzünden anlaşmazlık çıktığı ve Gezer’in otopsisinde toplamda 54 yerinden bıçaklandığı öğrenildi. Bu trajik olay, bölgedeki güvenlik endişelerini artırdı.