Zonguldak'ta İki Noktada Orman Yangını Söndürüldü

Zonguldak'ta Terakki Mahallesi ve Ulutan Barajı'nda çıkan orman yangınları itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı; yaklaşık 2 hektar zarar gördü.

Yayın Tarihi: 15.08.2025 20:41
Güncelleme Tarihi: 15.08.2025 20:46
Terakki Mahallesi ve Ulutan Barajı'nda müdahale

Merkez ilçeye bağlı Terakki Mahallesi Adnan Kahveci Sokak'taki ağaçlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, Zonguldak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.

Ulutan Barajı mevkisinde de ormanlık alanda yangın başladı; ilk müdahaleyi güvenlik görevlileri yaptı. Bölgeye sevk edilen Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü ile Zonguldak ve Kozlu belediyeleri itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bu yangın da söndürüldü.

Yangınlarda yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü.

