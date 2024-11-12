Zonguldak'ta İş Kazası: Genç İşçi Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bir fabrikada gerçekleşen iş kazası, genç bir işçinin yaşamını yitirmesine neden oldu. Önceki gün meydana gelen olayda, İbrahim Demircan (27) ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı fakat tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Demircan, 10 Kasım tarihinde çalıştığı özel demir çelik fabrikasının demir yolu işletmesinde vagonda seyir halindeyken, işletmedeki bir kamyonete çarpacağını düşündüğü için vagondan atlamaya karar verdi. Atlaması sonucunda başını yere çarparak beyin kanaması geçirdi.

Hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınan Demircan, 2 günlük yaşam mücadelesini kaybederek, yaşamına veda etti. Ailesi ve çalışma arkadaşları tarafından büyük bir üzüntü ile karşılanan bu olayda, Demircan'ın 5 Ekim'de evlendiği ve kısa süre önce fabrikada işbaşı yaptığı öğrenildi.

Olayla ilgili olarak Türk Metal Sendikası Karadeniz Ereğli Şubesinden yapılan açıklamada ise, "Demir yolu işletme çalışanı üyemiz İbrahim Demircan kardeşimiz, geçirdiği iş kazası sebebiyle tedavi gördüğü hastanede vefat etmiştir. Merhum kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesi, çalışma arkadaşları ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.