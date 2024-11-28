Zonguldak'ta Kadın Sanayici: 19 Yaşındaki Dilara Demirer'in Başarı Hikayesi

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yer alan sanayi sitesi, 19 yaşındaki Dilara Demirer'in öyküsü ile renklendi. Lise mezunu genç kadın, dayısının mobilya atölyesinde üretimden tasarıma, montajdan tüm süreçlere katkı sağlıyor.

Kariyerinin İlk Adımları

Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü'nden mezun olan Demirer, dayısının tavsiyesi ile Belen Sanayi Sitesi'nde mobilya tasarım ve üretim üzerine eğitim aldı. Tasarım alanındaki yeteneklerini geliştirerek, ustalardan işin inceliklerini öğrenmeye başladı.

İş Yaşamına Adım Atma Süreci

Dilara, başlangıçta iş yerinin sanayi gibi bir alanda olmasından dolayı bazı çekinceler yaşadığını, fakat zamanla müşteri ilişkileri ile iş hayatına alıştığını belirtti. Atölyede çalışan ustaların öğretici yaklaşımı sayesinde çabuk adapte olduğunu ifade eden Demirer, "Çizim, işimizin ilk adımı. Ofiste tasarım yapmayı öğrendikten sonra atölyeye geçtim ve orada işin detaylarını ustalardan öğrendim." dedi.

Gelecek Hedefleri ve Kadın Gücü

Demirer, sanayi sektöründe çalışmanın kendisine yeni bakış açıları kazandırdığını ve gelişmiş CNC makinelerini kullanmayı öğrenme hedefinde olduğunu kaydetti. Yakın zamanda KOSGEB girişimcilik desteği belgesini alarak kendi atölyesini kurmayı planladığını belirtti. Sanayide genç bir kadın olarak çalışmasının çevresinde şaşkınlıkla karşılandığını vurguladı.

Sevgi ve Hevesle Her İş Yapılabilir

Dilara Demirer, "İnsanlar şaşırıyor ama bu işi seviyorum. Kadınların ve gençlerin kendi ayakları üzerinde durabilmeyi öğrenmesi gerekiyor. 'Bu işi yapamam.' demek doğru değil; çünkü sevgi ve hevesle her iş yapılabilir. Dayıma teşekkür ediyorum; bana bu işin kapılarını açtı ve destek oldu. Hedeflerime ulaşmak için daha fazla çalışıyorum." dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesindeki sanayide çalışan 19 yaşındaki Dilara Demirer, dayısının mobilya atölyesinde üretimden tasarım ve montaja tüm süreçlerde yer alıyor.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesindeki sanayide çalışan 19 yaşındaki Dilara Demirer, dayısının mobilya atölyesinde üretimden tasarım ve montaja tüm süreçlerde yer alıyor.