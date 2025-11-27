Zonguldak'ta Kamulaştırma Bedeli Ödenmeyince Arazi Çitle Kapatıldı

Zonguldak İncivez Mahallesi'nde kamulaştırma bedeli ödenmeyen arazi sahipleri parsellerini çitle kapattı; mahkeme kararıyla belirlenen bedel ödenmedi.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 14:03
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 14:03
Zonguldak İncivez Mahallesi Kamelya Sokak'ta bulunan bir arsa, belediye tarafından yürütülen yol çalışmaları nedeniyle kamulaştırma kapsamına alındı. 2023 yılında alınan kamulaştırma kararı sonrası iki yıllık ecrimisil bedeli hak sahiplerine ödendi ancak kamulaştırma bedelinde uzlaşı sağlanamadı.

Süreç ve Mahkeme Kararı

Tarafların anlaşamaması üzerine arsa sahipleri Asliye Hukuk Mahkemesine başvurdu. 2024 Mart ayında mahkeme, belediyenin 582 bin 714 lira ödemesine hükmederek idareye 15 gün süre tanıdı. Ancak üzerinden yaklaşık 1,5 yıl geçmesine rağmen ödeme gerçekleşmedi.

Ödeme Yapılmayınca Tepki ve Gelişmeler

Ödenmeyen kamulaştırma bedeli üzerine arsa sahipleri, avukatları aracılığıyla belediyeden bölgede bulunan çöp konteynerlerinin kaldırılmasını talep etti; talep "ihtiyacı karşıladığı" gerekçesiyle reddedildi. Bunun ardından sahipler, yolun kendi arazilerinde kalan bölümünü çitle çevirdiler ve ulaşıma kapattılar. Güzergahı kullanan vatandaşların mağdur olmaması için çitlerde düzenleme yapılarak kapatılan yolun bir kısmı yeniden ulaşıma açıldı.

Hak Sahiplerinin ve Belediye Yetkilisinin Açıklamaları

Arsa sahiplerinin avukatı Ayçin Oktay, mahkemenin belirlediği bedelin idare tarafından verilen süre içinde ödenmediğini belirterek, "Yaklaşık iki yıl önce kamulaştırma kararı verildi. Bedele itiraz ettik. Bedel davası açıldı. Mahkemenin belirlediği bedeli idare verilen sürede ödemediği için idarenin açtığı dava aleyhine sonuçlandı ve kesinleşti. Kamulaştırma kararı uygulanamamış oldu. Müvekkiller de anayasa ile korunan mülkiyet hakları gereği bu yerlerini çevrelediler" dedi.

Yolun kapanmasından etkilenen vatandaşlardan Yasin Çelikel, hem mağduriyet yaşandığını hem de arsa sahiplerine destek verdiklerini ifade etti: "Kamulaştırma ücretini ödemedikleri için yer sahipleri de arkadaşım olur, burayı kapattılar. Aslında, daha da derinden kapatmaları gerekiyordu ama halk zorlanmasın diye 2 metre önde kapattılar. Arabalar geçemiyor, halk mağdur oluyor. Kendileri de mağdur oldu zaten burada. O yüzden kapattılar, bir an önce olayın çözülmesini istiyoruz biz de."

Belediye yetkilisi ise kararın önceki yönetim tarafından alındığını, mahkeme tarafından belirlenen bedelin yüksek bulunması nedeniyle kamulaştırmanın gerçekleştirilemediğini ve hak sahiplerinin yargı sürecinin devam ettiğini bildirdi.

