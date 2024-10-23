Zonguldak'ta Kargo Gemisi Karaya Oturdu

Zonguldak'ta Geminin Karaya Oturma Olayı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, Uruguay kökenli 85 bin ton demir cevheri taşıyan "MILDRED" adlı kargo gemisi, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (ERDEMİR) limanı girişinde karaya oturdu.

Kurtarma Çalışmaları Başlatılacak

Olayın ardından, ERDEMİR'in kılavuz gemileri durum değerlendirmesi yaptı ve hemen akabinde Karadeniz Ereğli Liman Başkanlığı'na bilgi verildi. Bunun üzerine, liman başkanlığı, Karadeniz Ereğli'ye yük gemisi girişlerini geçici olarak durdurma kararı aldı.

Dalgıçların İncelemeleri Bekleniyor

Gemin kurtarılması için dalgıçların yapacağı detaylı incelemelerin ardından, kurtarma çalışmaları için planlamalara başlanması bekleniyor.

Kargo gemisi MILDRED, Zonguldak'ta karaya oturdu. Kurtarma çalışmaları ve incelemeler için hazırlıklar yapılmakta.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde karaya oturan kargo gemisinin kurtarılması için çalışma başlatılacak.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde karaya oturan kargo gemisinin kurtarılması için çalışma başlatılacak.